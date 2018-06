C' è il cadavere di una donna ai Navigli Forse voleva comprare il tempo | ma non si può

Macabra scoperta a Viareggio : in una valigia abbandonata c’era il cadavere di un cane : Ad aprire la valigia, che galleggiava nel canale Burlamacca, sono stati i militari della Capitaneria di porto. Dopo un controllo sul chip sottocutaneo è stata rintracciata la proprietaria, una donna residente in Svizzera che ha detto che il cane era morto per cause naturali e lei aveva affidatola carcassa a un rigattiere per farlo seppellire.Continua a leggere

Choc a Varcaturo - il cadavere di una donna galleggia in mare : Il corpo di una donna galleggiante in mare è stato avvistato intorno alle 14 in località Varcaturo, nello specchio d'acqua al confine tra i comuni di Giugliano in Campania e Castel Volturno. Il ...

Choc a Varcaturo - il cadavere ?di una donna galleggia in mare : Il corpo di una donna galleggiante in mare è stato avvistato intorno alle 14 in località Varcaturo, nello specchio d'acqua al confine tra i comuni di Giugliano in Campania e Castel...

Ponte a Signa - cadavere di un uomo sulle sponde dell'Arno/ Ultime notizie : l'allarme lanciato da una passante : Ponte a Signa, cadavere di un uomo sulle sponde dell'Arno: il macabro ritrovamento avvenuto nel pomeriggio di oggi dopo la segnalazione di una passante.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:22:00 GMT)

Ancona - trovato il cadavere di una donna : Era morta da giorni ma la figlia continuava a dormirle accanto.Sono stati i vicini di casa ad avvertire la polizia

Il cadavere di una donna e di una bimba di cinque anni affiorano dal mare al largo di Terracina : Una mamma e sua figlia, una bambina piccola, abbracciate strette in un unico salvagente. Sono affiorate così, senza vita, sul tratto di mare antistante Terracina i due corpi, uno poco distante dall'...

Sapri - rinvenuto il cadavere di una 73enne : fermato il marito : Sapri. Nella giornata di ieri è stato rinvenuto il cadavere di Antonietta Ciancio, ex insegnante in pensione. Il corpo, in evidente stato di decomposizione, presentava una ferita alla testa ...

Trova il figlio morto nel letto : sul cadavere una scritta col rossetto : Un giovane di 22 anni è stato Trovato morto nella sua casa del quartiere Parioli, a Roma. Sul corpo una scritta "inquietante" tracciata con un rossetto. Parioli, giovane Trovato...

Va a trovare il figlio - lo trova morto nel letto : sul cadavere una scritta col rossetto : Un giovane di 22 anni è stato trovato morto nella sua casa del quartiere Parioli, a Roma. Sul corpo una scritta "inquietante" tracciata con un rossetto. Parioli, giovane trovato...

“Un messaggio sul cadavere”. Giallo a Roma : il ritrovamento del corpo di un 23enne senza vita - poi la scoperta di una scritta choc col rossetto che solleva mille interrogativi. Succede in uno dei quartieri più in della capitale : Un Giallo che sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a Roma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che ...

Giovane trovato morto in casa : sul cadavere una scritta col rossetto : Un Giovane di 22 anni è stato trovato morto in casa in via di Villa Grazioli, quartiere Parioli, a Roma. Sul suo corpo una scritta "inquietante" fatta con un rossetto. Parioli, Giovane...

cadavere sul Monte Rosa : è una donna con le ciaspole - era dispersa da ieri : Sabato la escursionista, di nazionalità russa, nonostante il forte maltempo si era avventurata da sola sul ghiacciaio del Lys diretta a Zermatt: invano una guida alpina le aveva consigliato un altro percorso. Ora bisogna recuperare il corpo.Continua a leggere

Escursionista dispersa - avvistato cadavere sul Monte Rosa : è una donna con le ciaspole : I soccorritori impegnati nelle ricerche dell'Escursionista russa dispersa da sabato sul versante sud del massiccio del Monte Rosa hanno avvistato un corpo all'apparenza senza vita. Si tratta di una ...

Escursionista dispersa - avvistato cadavere sul Monte Rosa : è una donna con le ciaspole : I soccorritori impegnati nelle ricerche dell'Escursionista russa dispersa da sabato sul versante sud del massiccio del Monte Rosa hanno avvistato un corpo all'apparenza senza vita. Si tratta di una ...