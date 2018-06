Cdp servitore di due padroni con il grosso limite di Alitalia

ilfoglio

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma. Prima di annunciare nel pomeriggio con un comunicato la sua indisponibilità a presiedere per un secondo mandato la Cassa depositi e prestiti, Claudio Costamagna, aveva anticipato la decisione alle prime linee in mattinata. La decisione di sfilarsi è da leggere come una rinuncia volontaria prim