Cdp | Costamagna | Non disponibile per un secondo mandato Sale la quotazione

"Non proseguirò con un secondo mandato". Costamagna si chiama fuori dalla partita Cdp : Claudio Costamagna si chiama fuori dalla partita per l'imminente rinnovo della presidenza di Cassa depositi e prestiti: non proseguirà con un secondo mandato. L'annuncio in una nota, dove Costamagna spiega: "Questa mattina ho condiviso con il presidente di Acri e Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, che ringrazio per la fiducia accordatami, la decisione di non proseguire con un secondo mandato alla presidenza di Cassa depositi e ...