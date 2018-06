CdA Rai | 236 i candidati per i posti di nomina parlamentare Ci sono anche Santoro

La carica dei 236 candidati al CdA della Rai : in lizza Santoro - Del Noce e Giarrusso : In corsa per i 4 posti di nomina parlamentare ci sono volti noti del giornalismo e conduttori televisivi, professionisti e candidati dal mondo delle imprese. E ci sono anche i candidati uscenti in cerca di riconferma

Rai - ecco i 196 curricula per il CdA : da Minoli a Del Noce - i grandi vecchi ma c'è anche la 'iena' Giarrusso : Sono pubblici da oggi sui siti di Camera e Senato i 196 curricula inviati da altrettanti aspiranti membri del nuovo cda della Rai. Tra i nomi, tutti i consiglieri uscenti di viale Mazzini ma anche ...

Rai - Minoli e Santoro tra i candidati al CdA : Roma, 5 giu. – (AdnKronos) – Veterani della tv, come Giovanni Minoli, Michele Santoro e l’ex direttore di Raiuno Fabrizio Del Noce ma non solo. Nella carica degli aspiranti consiglieri di amministrazione della Rai, 236 in tutto per i 4 componenti che saranno eletti da Camera e Senato (due per ciascun ramo del Parlamento), ci sono anche ex dirigenti di aziende di tlc, come Vincenzo Novari che è stato ad di 3Italia, o Lucia ...

Rai - Minoli e Santoro tra i candidati al CdA : Veterani della tv, come Giovanni Minoli, Michele Santoro e l'ex direttore di Raiuno Fabrizio Del Noce ma non solo. Nella carica degli aspiranti consiglieri di amministrazione della Rai , 236 in tutto ...

Rai - pubblicati i curricula dei candidati al CdA. In corsa anche i giornalisti Minoli e Santoro e l’ex iena Giarrusso : Come ampiamente annunciato, ci sono i giornalisti Giovanni Minoli e Michele Santoro. E poi molti consiglieri uscenti, come Diaconale, Freccero, Siddi, Borioni, Mazzuca. Ma fra i candidati alla poltrona di consigliere nel Cda Rai, i cui curricula sono stati pubblicati sui siti internet di Camera e Senato, ci sono anche molte sorprese: come l’ex iena Dino Giarrusso, candidato alle ultime elezioni con il M5s e risultato non eletto, l’ex ...

Al via la corsa per il CdA della Rai : consiglieri uscenti e volti nuovi - ecco chi si è candidato : Tanti ex, dai consiglieri uscenti Diaconale, Freccero, Siddi, Borioni, Mazzuca, all'ex componente del cda Alberto Contri o al dirigente di lungo corso Fabrizio Del Noce. Due big del giornalismo televisivo come Giovanni Minoli e Michele Santoro. Imprenditori come Vincenzo Novari, già dato in pista negli anni scorsi per la poltrona di direttore generale. Produttori come Francesco Siciliano. Ma anche l'ex iena Dino Giarrusso, candidato alle ...

CdA Rai - in 236 inviano la candidatura ai siti di Camera e Senato : ... quattro componenti del Cda devono essere nominati dal Parlamento, altri due sono nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Economia, e un altro dall'assemblea dei dipendenti ...

Rai : la carica degli aspiranti consiglieri - 236 candidature per 4 posti nel CdA : La legge di riforma introduce la figura dell'amministratore delegato che è nominato dal CdA dell'azienda su proposta dell'assemblea dei soci , il ministero dell'Economia, , e rimane in carica tre ...

Rai - oggi scade il “bando” per il rinnovo del CdA. Ecco i requisiti necessari per candidarsi a guidare la tv pubblica : “Avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa”, si legge sui siti web di Camera e Senato. L’annuncio, pubblicato lo scorso 30 aprile, è rivolto a chiunque rispetti i requisiti e voglia candidarsi a far parte del Cda della televisione pubblica. L’ultima parola per la nomina spetta però ai parlamentari, che devono votare due ...

Giovanni Minoli : "Mi candido a CdA Rai"/ "Speriamo valga la meritocrazia : tv pubblica in mano a passanti" : Giovanni Minoli: "Mi candido a Cda Rai", il conduttore televisivo annuncia la sua candidatura: "Speriamo valga la meritocrazia, tv pubblica in mano a passanti fino a oggi"(pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:57:00 GMT)

Giovanni Minoli : "Mi sono candidato per il CdA Rai" : Proprio come Michele Santoro, anche Giovanni Minoli si è candidato per il cda della Rai (al quale ci si può presentare entro il 30 giugno). "Ho inviato il curriculum, sì. Hanno detto che deve valere la meritocrazia. Qualche titolo credo di avercelo. Vabbè, diciamo che in televisione ho fatto praticamente tutto", ha dichiarato il giornalista e grande esperto di comunicazione al Corriere della Sera.L'ideatore di programmi come Mixer e La ...

Michele Santoro/ Dalla ricostruzione del caso Moro al CdA della Rai (M - prima puntata) : Michele Santoro torna oggi, giovedì 10 maggio, alle 21.05 su Rai 3 con “M” per la prima di quattro puntate dedicate a una ricostruzione inedita della vicenda di Aldo Moro.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:40:00 GMT)