Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – Stamattina a Venezia nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri si è tenuta la cerimonia del 204° anniversario della fondazione. Il vice prefetto vicario, Sebastiano Cento, Reggente la prefettura di Venezia, unitamente al Comandante Provinciale, Col. Claudio Lunardo, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, sono passati in rassegna dello schieramento, costituito dalla ...

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Particolare risalto è stato dato: ai presidi dell’Arma (2 Tenenze e 38 Stazioni) presenti anche in piccoli centri e che rappresentano insostituibili presidi di sicurezza e la migliore espressione di prossimità dello Stato alla cittadinanza; al numero dei servizi con compiti di vigilanza preventiva svolti (37.696 servizi di pattuglia e perlustrazione); all’attività di contrasto alla criminalità, ...

Venezia : tenta il suicidio impiccandosi al ponte - salvato dai Carabinieri : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Alle prime ore del mattino un 42enne di Camponogara (Ve), già in cura per crisi depressiva connessa ad una grave posizione debitoria, ha tentato di suicidarsi sul ponte sul Brenta sito a Vigonovo. L’uomo si è annodato al collo un cavo elettrico, legando l’altra estremità alla ringhiera, con la volontà di lasciarsi cadere.Notato da un passante, quest’ultimo ha allertato i soccorsi e sul posto ...

Venezia : Carabinieri sequestrano la spiaggia ‘fascista’ di Sottomarina : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – A Sottomarina, del comune di Chioggia, i Carabinieri Forestali della Stazione di Mestre e del Gruppo Carabinieri Forestale Venezia, col supporto della Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina, su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, hanno sottoposto a sequestro preventivo un chiosco-bar, comprensivo di magazzino, servizi igienici e di tutti gli ulteriori manufatti, recinzioni e ...

Venezia : Chioggia - picchia la madre per la droga - arrestato dai Carabinieri : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) - Nella scorsa notte in Chioggia, nel centrale e storico rione San Giacomo, i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Chioggia hanno tratto in arresto in flagranza di reato per atti persecutori un chioggiotto, nullafacente e tossicodipendente. L’uomo, dal giorno