Caos diritti tv | la Lega archivia Mediapro | al via trattative private

Caos diritti tv : Mediapro attacca Lega : “La decisione di risolvere il contratto con Mediapro presa dalla Lega di A è illegittima e deve essere revocata entro 3 giorni”. La risposta da parte di Mediapro alla Lega e a Infront, apprende l’Ansa, è appena arrivata a via Rosellini ed è durissima. Nella mail di posta certificata si chiede di revocare immediatamente la risoluzione del contratto tra le parti, prima di dare mandato ai Legali di tutelare i propri Diritti in ...

Caos diritti tv Mediapro si salva per un voto. Malagò 'Nuovo incontro con parere legale' : ... in questi anni difficili è sempre stato un punto di riferimento in Lega, stimatissimo anche all'estero e profondo conoscitore del mondo del calcio.

Diritti tv - Marotta : «Il Caos non è colpa della Lega : il bando era chiaro» : L'amministratore deLegato della Juventus ha fatto il punto sulla situazione Diritti tv per la Serie A nel prossimo triennio. L'articolo Diritti tv, Marotta: «Il caos non è colpa della Lega: il bando era chiaro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Andrea Monti : diritti tv e Federcalcio - è Caos calcio. Cosa conviene a chi lo ama : Evidentemente la ruvida entrata del presidente del Coni nel mondo del calcio, pur animata di buone intenzioni, non è stata digerita. E lui qualCosa, sicuramente, deve aver sbagliato. O peggio, ...

Caos diritti Tv - il tribunale di Milano annulla il bando di Mediapro : Il tribunale civile di Milano ha confermato la sospensione del bando dei diritti tv presentato da Mediapro perché in conflitto con le attuali norme Antitrust. Accolte di fatto le...

Caos diritti tv - il Tribunale di Milano dà ragione a Sky : tutti i dettagli : Caos Diritti TV – La stagione sta per terminare ma si pensa anche al futuro ed alla prossima stagione ed una situazione caldissima è quella che riguarda i Diritti tv. Dopo la “lite” a suon di ricorsi tra Sky e Mediapro, arriva oggi la decisione del Tribunale di Milano in merito al bando per quanto concerne i Diritti televisivi calcistici per la prossima stagione. Ebbene, il bando di Mediapro è stato annullato per violazione a regole ...

Caos diritti tv - giudice annulla bando Mediapro : MILANO - Il tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando per i diritti tv della Serie A di Mediapro, accogliendo le istanze di Sky. Secondo quanto si apprende, il giudice Claudio ...

Caos diritti Tv : società divise sulle mosse future : Le incertezze legate alla vendita dei Diritti tv del campionato stanno creando una certa agitazione all’interno della Lega Serie A. La misura del nervosismo fra i club si avrà nell’assemblea di domani, a pochi giorni dalla sospensione del bando di Mediapro, decisa dal Tribunale di Milano accogliendo il ricorso d’urgenza di Sky. All’interno della Lega si profila un nuovo, possibile, scontro politico, legato ...

Diritti calcio : il tribunale di Milano blocca MediaPro - la serie A in tv nel Caos : L'assegnazione dei Diritti tv per il prossimo triennio del campionato di serie A è piombata nel caos. Questa mattina il tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia decidendo di sospendere ...