Canada | tornano le hypersoft ma sfida diversa

F1 – Dopo Montecarlo tornano i sorpassi - arriva il Gp del Canada : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Archiviato il week-end di Monaco, la Formula 1 torna in pista per il Gp del Canada, settimo appuntamento in calendario Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara del Principato nonostante i problemi alla power unit Renault. A ...