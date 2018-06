Canada | Ricciardo a rischio penalità

F1 Red Bull - Newey : «In Canada arriverà una penalità per Ricciardo» : TORINO - Per Daniel Ricciardo, dopo la gioia di Montecarlo, il GP del Canada potrebbe iniziare in salita. Sembra ormai certa l'eventualità che l'australiano possa scontare una penalità in griglia dopo ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sul motore della Red Bull. Daniel Ricciardo rischia di essere penalizzato : Brutte notizie in casa Red Bull in vista del GP del Canada 2018, previsto nel prossimo weekend. Il progettista Adrian Newey, papà della RB14, ha confermato che Daniel Ricciardo, dopo i problemi tecnici avuti nel corso della gara di Monaco, sconterà almeno dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza a Montreal. Newey ha dichiarato all’agenzia Reuters che il funzionamento dell’unità MGU-K della power unit è compromesso e non ...

F1 - colpo di scena in casa Red Bull : pesante penalità per Ricciardo sulla griglia di partenza del Gp del Canada : Adrian Newey ha svelato che Daniel Ricciardo potrebbe subire una pesante penalità in griglia in occasione del Gp del Canada Non comincerà benissimo il week-end del Canada per Daniel Ricciardo, il pilota australiano infatti subirà con ogni probabilità una pesante penalità sulla griglia di partenza. LaPresse/Photo4 A svelarlo è Adrian Newey ai microfoni di Sky Sport UK: “sfortunatamente potremmo subire una penalità con Ricciardo – le ...

F1 - Ricciardo impaziente in vista del Gp del Canada : “daremo del filo da torcere a chi ci precede in classifica” : Daniel Ricciardo ha parlato in vista del Gp del Canada, sottolineando di voler ottenere un altro ottimo risultato dopo la vittoria a Monaco Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Photo4 / LaPresse Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara del Principato nonostante ...

