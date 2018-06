romadailynews

: Campidoglio: #Rastrelliere #bici vicino metro, scuole e uffici: Le operazioni di… - romadailynews : Campidoglio: #Rastrelliere #bici vicino metro, scuole e uffici: Le operazioni di… - i_poteri_forti : La Grande Politica. La Gestione della Capitale d’Italia. Il piano Marshall. Le rastrelliere per le bici come ogget… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma – Partono il 20 giugno i lavori per il posizionamento di oltre 400, circa 2mila postidistribuiti fra siti interni ed esterni in tutti i Municipi di Roma presso nodi di scambio,pubblici, università e biblioteche. Le operazioni di installazione e verifica dureranno fino a settembre e i primi interventi riguarderanno istituti scolastici epubblici comunali. Secondo la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, l’arrivo in città dei nuovi posteggi punta a incentivare l’utilizzo delleclette, rendendo più facili gli spostamenti e favorendo l’inter-modalità, soprattutto per gli utenti del trasporto pubblico locale. Intenzione dell’Amministrazione è dotare la Capitale di più parcheggi per le due ruote, dalla periferia al centro, in modo da dare servizi migliori ai cittadini, che quotidianamente scelgono di muoversi con questo mezzo di ...