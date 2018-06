Campagna sicurezza stradale della Polizia di Stato | a Chieti manifestazione sul progetto

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 5 giugno 2018)- Presso l’istituto “U. Pomilio” disi terrà laconclusiva delICARO 2018, a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Compartimentoper l’Abruzzo ed il Molise. ICARO è ildi educazione, giunto ormai alla sua 18^ edizione che vede coinvolti in prima battuta il mondoscuola e lache con i suoi operatori specializzati entra direttamente nelle classi di ogni ordine e grado e tiene lezioni integrate da supporti multimediali sullae la prevenzione degli incidenti stradali. Ilè una eccellenza italiana ripresa anche a livello europeo, mutuato in ICARUS (Inter Cultural Approaches for Road User Safety), con l’obiettivo di esportare il modello formativo sperimentato in Italia ed avviare una ricerca scientifica, per individuare le variabili di natura ...