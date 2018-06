Camminando per Milano con Olivia Laing

vanityfair

(Di martedì 5 giugno 2018)è una camminatrice. Anni fa percorse i 68 chilometri dell’Ouse – il fiume del Sussex conosciuto perché Virginia Woolf vi si uccise nel 1941 – ricavandone To the River, un libro in cui rifletteva sulla vita, il dolore, la figura di Ofelia. Oggi, a 41 anni, la scrittrice inglese torna con un’altra opera sotto il motto solvitur ambulando («i problemi si risolvono»). Questa volta, i numi tutelari sono alcuni dei maggiori artisti del ’900, da Warhol a Wojnarowicz, da Hopper a Darger. Il loro comune denominatore? La solitudine. Stare da soli è un’arte. In Città sola (Il Saggiatore, pagg. 292, € 24; trad. F. Mastruzzo)ne fa monumento, a partire da un fatto personale: mollata dal fidanzato a Brooklyn, inizia a percorrere la città a piedi: «Ero posseduta dal desiderio di trovare correlazioni, prove concrete del fatto che altre persone avevano conosciuto il mio ...