Cambi | euro sale sopra 1 | 17 dollari

Immigrazione - Salvini : “Assieme a Viktor Orban Cambieremo questa Europa” : “Per questo governo c’è tanto apprezzamento all’estero” e per testimoniarlo, Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell’Interno e segretario della Lega, dal palco elettorale di Fiumicino ,rivela: “Oggi ho avuto una telefonata una telefonata lunga e cordiale con Viktor Orban con cui lavoreremo per cambiare questa Europa“. Poi Salvini annuncia il suo No alla modifica del Trattato di Dublino: ...

E Salvini si schiera con Orban : “Insieme Cambieremo l’Europa” : Matteo Salvini oggi non sarà presente al vertice europeo dei ministri dell’Interno che dovrà discutere della modifica del regolamento di Dublino. Il responsabile del Viminale sarà impegnato al Senato per il voto di fiducia a governo e ha incaricato l’ambasciatore italiano in Europa, Maurizio Massari e il prefetto Gerarda Pantalone, che guida il dip...

Nasce l'asse Salvini-Orban : "Così Cambieremo l'Europa" : Matteo Salvini e Viktor Orban . I due leader definiti 'populisti' oggi si sono sentiti al telefono. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno da un comizio a Fiumicino. Per Salvini il governo ...

Salvini da Fiumicino : “Mi ha telefonato Orban - insieme a lui Cambieremo le regole di questa Europa” : Era a Fiumicino per sostenere alle comunali il candidato leghista William De Vecchis, ma da ministro dell’Interno ha parlato anche di altro, in primis di migranti e di Europa. “Oggi ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban: lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione europea” ha detto il segretario della Lega nel comizio elettorale sul litorale romano. La prima prova è già fissata: ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 4/06/2018 - ore 15.40 : Giornata in moderato rialzo per il cross-rate Euro contro Dollaro , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a ...

Cambi : euro in rialzo a 1 - 1687 dollari : ANSA, - ROMA, 4 giu - Quotazioni dell'euro in rialzo alle prime battute sui mercati internazionali. La moneta unica europea passa di mano a 1,1687 dollari , 1,1660 venerdì alla chiusura di Wall street,...

Paolo Savona - Ministro agli Affari Europei/ Inchieste passate e regole Ue da Cambiare : indicò lui Tria al Mef : Paolo Savona è il Ministro agli Affari Europei: tra Inchieste passate e regole Ue da cambiare nel nuovo Dicastero, "fui io ad indicare Tria a Salvini e Di Maio"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Il sindaco di Venezia : Basta negozi a un euro - speriamo che il Governo del Cambiamento ci dia i poteri : Nuovi propositi per il settore commercio. Luigi Brugnaro, nel corso di un sopralluogo ai varchi, ha detto che bisogna valorizzare il Made in Italy

Giovanni Tria - la mossa di Paolo Savona : 'Chiamate lui - Cambieremo l'Europa' : L'ex Bankitalia ed ex confindusTria ha indicato lui, il preside della facoltà di Economia di Tor Vergata.

Il caso del Cambio Lira – Euro – Marco tedesco oggi 31 maggio : bufala e disinformazione? : C'è un vero e proprio caso che ha ripreso piede oggi 31 maggio a proposito del cambio Lira - Euro - Marco tedesco. Sui social, infatti, sta girando un immagine che evidenzia come al momento dell'arrivo della moneta unica Europea 1000 lire ammontassero a 1,01 marchi e che, al contempo, 1000 lire corrispondessero a 0,51 Euro. Fin qui siamo su valori tutto sommati corrispondenti alla realtà, ma la vera questione riguarda la conversione tra Marco ed ...

La Lega cancella la scritta 'Basta euro' dalla sede di via Bellerio. Myrta Merlino : 'Overdose di Cambiamenti' : La scritta 'Basta euro' è stata cancellata e ora sul muro della sede storica di via Bellerio a Milano della Lega restano solo l'immagine di Alberto Da Giussano e il nome 'Lega Nord'. Sul lato che dà ...

Spunta proposta M5S per Economia : Pierluigi Ciocca - economista del Cambio lira-euro a favore moneta unica : In queste ore concitate un cui il suo nome viene proposto dal M5S per il dicastero dell'Economia , dopo il no del Colle all'ipotesi di Paolo Savona a Via XX Settembre, e mentre si riapre l'ipotesi ...

Pierluigi Ciocca ministro dell'Economia. Il M5s punta sull'uomo del Cambio lira-euro : Il sostituto di Paolo Savona al ministero degli Esteri potrebbe essere Pierluigi Ciocca . Secondo un retroscena del Giorno , il suo nome sarebbe sponsorizzato dal Movimento 5 stelle in un governo ...

Cambi : euro in rialzo a 1 - 1677 dollari : ANSA, - ROMA, 31 MAG - L'euro è in rialzo a 1,1677 dollari. Contro lo yen la moneta unica vale 126,89. 31 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook