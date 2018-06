Calciomercato | Roma-Atalanta | intesa praticamente raggiunta per Cristante

Romagnoli rimane al Milan / Calciomercato - rinnovo fino al 2022 : il difensore viene blindato : Romagnoli rimane al Milan, Calciomercato: rinnovo fino al 2022. Il difensore centrale ha firmato un contratto nuovo con i rossoneri, l'annuncio dall'amministratore delegato Marco Fassone.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:57:00 GMT)

Calciomercato Milan - Romagnoli rinnova fino al 2022 : MilanO - Alessio Romagnoli ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2022. Lo ha annunciato l'ad rossonero Marco Fassone con una diretta Facebook dal Museo Mondo Milan, al fianco del ds Massimiliano Mirabelli e dello stesso difensore. "È con orgoglio e piacere - le parole di Fassone - che annunciamo la sua permanenza per altri quattro anni. Inizia la ...

Calciomercato Milan - ufficiale il rinnovo di Romagnoli : nuovo accordo fino al 2022 : Alessio Romagnoli e il Milan, una storia destinata a proseguire ancora. Protagonista con la maglia rossonera negli ultimi tre campionati, il difensore classe '95 ha prolungato il suo contratto con il ...

Calciomercato - Strootman : “il mio futuro è a Roma” : “L’Italia è come noi una squadra giovane, che ha bisogno di tempo per crescere, ma ha qualità. Ieri sera mi è sembrata un po’ affaticata ma, da quando inizierà la stagione, dobbiamo migliorare e lavorare tanto per farlo. Il mio futuro? Ho quattro anni di contratto con la Roma, io sto bene a Roma e il mio futuro è lì”. Così Kevin Strootman, centrocampista dell’Olanda, dopo il pareggio con l’Italia, parlando ai ...

Calciomercato Roma - pressing su Brahimi del Porto : Yacine Brahimi, 28 anni, trequartista del Porto. È questo il nuovo profilo che interessa molto alla Roma e al suo direttore sportivo, Monchi. Il club giallorosso è in pressing sulla società Portoghese,...

Calciomercato dalla Turchia : 'Roma - il Besiktas vuole Juan Jesus' : ISTANBUL - Il Besiktas chiede alla Roma Juan Jesus . Secondo il quotidiano turco 'Fanatik', da Istanbul si sarebbero fatti avanti per il 26enne centrale brasiliano, sotto contratto fino al 2020, ...

Calciomercato Roma : Alisson Becker - le ultime notizie al 4 Giugno Video : In questi giorni, dalla fine della stagione ad oggi, sono state molte le voci di mercato [Video] riguardanti il portiere giallorosso Alisson Becker. notizie affermavano che l'aumento di capitale della societa' non era abbastanza e pertanto bisognava cedere qualcuno a malincuore. Dopo la sua ottima stagione, il numero 1 giallorosso Alisson, è finito nel mirino dei campioni i carica dell'UEFA Champions League. Il Real Madrid infatti avrebbe ...

Calciomercato Roma : Alisson - adesso arriva anche il Chelsea : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Monchi: "Alisson? Nessuna offerta" Nainggolan e le donne Aumenta il costo degli abbonamenti

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : Florenzi vicino al rinnovo con la Roma - Vidal piace al Napoli : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI SABATO 2 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Domenica 3 giugno dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Calciomercato Roma - Radja Nainggolan può lasciare la Capitale : In 12 mesi è cambiato il mondo giallorosso di Radja Nainggolan: ecco come sta la situazione. Le ultimissime notizie

Calciomercato Atalanta - Cristante verso la Roma : Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla fase a gironi. L’appuntamento dunque è tra 30 giorni esatti, a meno che non arrivino novità dall’Uefa, che potrebbe escludere il Milan dalle coppe e quindi permettere alla ...

Calciomercato Atalanta - Cristante in uscita verso la Roma : i nerazzurri puntano Soriano e… Defrel : La partenza di Cristante spinge l’Atalanta alla ricerca di un sostituto, i nomi più probabili sono quelli di Soriano e Castro. Piace Defrel per l’attacco Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla ...

Calciomercato Roma - ufficiale l'arrivo di Marcano : Dopo Coric, ecco Marcano. È atterrato mercoledì in città il secondo acquisto giallorosso per la stagione 2018-2019: difensore spagnolo classe 1987. Un innesto per la linea difensiva di Eusebio Di ...