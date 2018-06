Calciomercato Napoli | Verdi | “ho già parlato con Ancelotti”

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : martedì 5 giugno. Perin-Juventus c’e l’accordo - Verdi conferma il passaggio al Napoli : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI LUNEDI’ 4 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. martedì 5 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli pazzesco - colpi in arrivo per Parma - Bologna - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Ecco tutte le trattative di Calciomercato, giornata caldissima. Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Napoli - la bomba : “ecco la super richiesta di Ancelotti” : Calciomercato Napoli – Il Napoli sempre più attivo sul mercato con l’intenzione di essere grande protagonista nella prossima stagione e regalare una squadra ancora più competitiva a Carlo Ancelotti ed in grado di lottare per scudetto e Champions League. Spunta una nuova pista, quella che porta a Pastore, secondo le indiscrezioni di Espn, l’ex Palermo sarebbe ormai ai ferri corti con il Psg e sarebbe pronto a cambiare aria. ...

Calciomercato Napoli - arriva il portiere del futuro : beffa per l’Inter : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’accordo tra il club nerazzurro e lo Zorya era stato ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : Florenzi vicino al rinnovo con la Roma - Vidal piace al Napoli : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI SABATO 2 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Domenica 3 giugno dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Calciomercato : da Verdi a Politano - Napoli e Inter tornano al passato. Il Real tenta Allegri : Ritorno al passato. Il Calciomercato estivo , al via il 1 luglio, chiusura 17 agosto ore 20:00, ricalca quello di gennaio, con la caccia agli esterni d'attacco e ai corridori goleador. Ma a differenza ...

Calciomercato Napoli/ News - ag.Vrsaljko : 'Azzurri un'idea' - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli, News: l'agente di Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid conferma come il club azzurro possa essere un'idea per il futuro

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “ecco il nome dell’attaccante da 20 gol” : Calciomercato Napoli – Il Napoli al lavoro per costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione, nelle ultime ore sono arrivate nuove indicazioni da parte, ecco l’attaccante da 20 gol annunciato dal presidente De Laurentiis in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’: “Ad oggi là davanti abbiamo Mertens, Milik, Insigne, Callejon, Ounas, Ciciretti, Inglese, il giovane Vinicius e Younes che è stato ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis show : “è fatta per Verdi” - poi altri importanti annunci : Calciomercato Napoli – Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto Chiavelli? (Amministratore delegato del ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

BADELJ AL NAPOLI? / Calciomercato : il centrocampista ad un passo dal trasferimento in azzurro : BADELJ si avvicina al Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo Alfredo Pedullà l'operazione sarebbe ad un passo dalla fumata bianca. Filtra ottimismo. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:25:00 GMT)

VERDI AL NAPOLI? / Calciomercato : vicinissimo agli azzurri - decisivo Ancelotti : VERDI al NAPOLI? Calciomercato: gli azzurri ci riprovano dopo il no del calciatore di sei mesi fa, intanto però si fa sotto l'Inter che prova a inserire nell'affare l'attaccante Eder.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:39:00 GMT)