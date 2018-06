Calciomercato Milan | Romagnoli rinnova fino al 2022

Calciomercato Milan - ufficiale il rinnovo di Romagnoli : nuovo accordo fino al 2022 : Alessio Romagnoli e il Milan, una storia destinata a proseguire ancora. Protagonista con la maglia rossonera negli ultimi tre campionati, il difensore classe '95 ha prolungato il suo contratto con il ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato in questi giorni : incontro segreto con Morata : Il direttore sportivo del Milan ha incontrato negli scorsi giorni Alvaro Morata, chiedendogli la disponibilità a sposare il progetto rossonero In attesa della sentenza dell’Uefa che potrebbe escludere il Milan dalla prossima edizione di Europa League, Massimiliano Mirabelli non sta con le mani in mano e getta le basi per i prossimi colpi rossoneri. LaPresse/EFE Negli scorsi giorni, il direttore sportivo calabrese ha incontrato in gran ...

Calciomercato Milan - novità in attacco : ci sarebbe un accordo con Memphis Depay Video : Il Milan, nonostante i problemi societari e l’attesa del verdetto dell’Uefa, continua a essere molto attivo sul mercato. I dirigenti rossoneri hanno intenzione di rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso, puntando principalmente a migliorare il reparto offensivo. Proprio in quel reparto [Video] il Milan ha palesato i maggiori problemi durante la scorsa stagione, quando il migliore degli attaccanti è stato il giovanissimo Patrick Cutrone. La ...

Calciomercato Milan - Mirabelli all'Allianz Stadium per Depay : Italia-Olanda non è stata solo un'amichevole, ma anche l'occasione per alcune squadre italiane di visionare obiettivi per il Calciomercato. La Juventus con il giovane de Ligt, il Milan con Memphis ...

Calciomercato Milan - Rodriguez conteso da Bayern e Dortmund : MilanO - Per Ricardo Rodriguez esiste la possibilità di tornare in Bundesliga, dove ha già giocato cinque anni e mezzo al Wolfsburg, prima di arrivare al Milan per 14 milioni di euro più bonus. Il ...

Calciomercato Inter - Joao Mario : 'Non torno. 45 milioni? Li valgo. E direi di no a Juve e Milan' : Joao Mario: "Idee chiare, non torno all'Inter" Joao Mario poi aggiunge: "La Premier League è un altro mondo. E la mia non è rabbia: prendo atto della situazione al netto dell'anno e mezzo trascorso a ...

Calciomercato Milan - Suso vicino all'Atletico Madrid : il possibile sostituto Video : In questa sessione di Calciomercato estivo il Milan potrebbe perdere alcuni top player. Donnarumma è to da vari club europei, come per esempio il Liverpool. Il club inglese, infatti, sta cercando un sostituto a Karius, portiere che è stato davvero disastroso nella finale di Champions League contro il Real Madrid e che ha praticamente la carriera a rischio. Su Donnarumma, comunque, è molto forte anche l'interesse del Manchester United, che ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Calciomercato Milan - i rossoneri possono pagare la clausola di Callejon : Calciomercato Milan – Il Milan è in attesa del responso Uefa sull’esclusione dalla prossima Europa League ma nel frattempo continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Obiettivo importante per l’attacco dei rossoneri, si tratta dell’attaccante Callejon del Napoli, può arrivare tramite il pagamento della clausola rescissoria di 23 milioni valida ...

Falcao al Milan? / Calciomercato news : Jorge Mendes lavora allo scambio con Andre Silva : Falcao al Milan? Calciomercato news: Korge Mendes lavora allo scambio tra rossoneri e il Monaco con André Silva che Andrebbe a giocare nel Principato dopo l'esperienza a Milano.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Calciomercato Milan - squadra da sogno per il 2018? La formazione dei 'desideri' Video : La dirigenza rossonera sta lavorando con grande attenzione per rinforzare la squadra nella prossima stagione. L'obiettivo primario è l'acquisto di un attaccante di qualita' che sia in grado di risolvere i problemi offensivi che il Milan ha avuto nella passata stagione. Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Alvaro Morata, ma su di lui è molto forte anche l'interesse della Juventus che avrebbe gia' proposto al Chelsea uno scambio con Gonzalo ...

Milan - Calciomercato : rossoneri a caccia di Falcao dal Monaco : Si muove a rilento il mercato del Milan . E non potrebbe essere altrimenti viste le incertezze sulla capacità economica del proprietario Yonghong Li di tenere il passo con le scadenza di restituzione ...