Calciomercato | Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell’Arsenal

Calciomercato - decisa la prossima destinazione di Lichtsteiner : Dopo l’esperienza con la maglia della Juventus che ormai è giunta al termine nuova esperienza per Lichtsteiner. Lo svizzero ripartirà dalla Premier League dopo i successi con i bianconeri. In Inghilterra sono certi, la sua firma con l’Arsenal è davvero ad un passo dal concretizzarsi. Il calciatore svizzero sarà impegnato con il Mondiale in Russia, dopodichè si potrebbe unire al team del neo tecnico Emery. Il club ha già un interprete di ...

Calciomercato - Lichtsteiner rimane in Serie A : ecco la destinazione : La gara contro il Verona è stata l’ultima con la maglia della Juventus per l’esterno Lichtsteiner, stagioni veramente importanti per lo svizzero che adesso si prepara per una nuova avventura. Standing ovation con i bianconeri nell’ultimo incontro, poi il rigore sbagliato che ha un pò rovinato la festa. La decisione è stata quella di non rinnovare il contratto con la Juventus ma lo svizzero ha deciso di rimanere in Serie A. ...

Calciomercato Juventus - mossa a sorpresa per il sostituto di Lichtsteiner : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a festeggiare lo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri può chiudere i conti nella trasferta contro la Roma, basta un pareggio per il titolo matematico. Nel frattempo la dirigenza lavora intensamente per la prossima stagione, il reparto pronto ad essere rivoluzionato è la difesa. In particolar modo sull’out destro confermato De Sciglio mentre addio con Lichtsteiner, la decisione è ...