Calciomercato Inter | il Monaco fa sul serio per Dalbert | i nerazzurri possono dare l' ok

Malcom all'Inter? / Chi è? Calciomercato : servono ben 50 milioni - ma Biabiany può andare al Bordeaux : Malcom all'Inter? Chi è? Calciomercato: servono ben cinquanta milioni di euro per convincere il Bordeaux a lasciarlo partire, ma ai francesi piace l'esterno d'attacco Jonathan Biabiany.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:46:00 GMT)

Calciomercato Inter - blitz nerazzurro : si può chiudere a breve per Malcom : Calciomercato Inter – Inter attivissima in questa prima parte di Calciomercato, dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez si prova a chiudere per altri colpi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nella serata di ieri a Milano c’è stato un incontro fra l’Inter, il Bordeaux e gli agenti di Malcom, non si tratta di una trattativa facile, l’attaccante ha una valutazione di 40 milioni di ...

Calciomercato : Inter - non solo cessioni ma ancora 4 tasselli : Il mercato è appena iniziato, ma all'Inter sono più che operativi. Sono in mezzo a una piccola rivoluzione. Dopo i tre arrivi , Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij, non tre qualsiasi, ora l'attenzione ...

Calciomercato Inter - si fa sul serio per Malcom : incontro col Bordeaux : L'Inter fa sul serio per Malcom. Dopo l'Interesse emerso nei giorni scorsi, la società nerazzurra ha incontrato a Milano il presidente del Bordeaux e gli agenti del talentuoso esterno d'attacco ...

Calciomercato Juventus - l'Inter avrebbe offerto Icardi : la situazione Video : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva. La Juventus, infatti, vorrebbe puntare su un top player in attacco. Il valore del centravanti argentino, che due anni fa fu pagato ben novanta milioni di euro dal Napoli, ora si aggira tra i cinquanta e cinquantacinque milioni di euro. Su di lui è ...

Calciomercato Inter - nel mirino Malcom e Marlos : MILANO - Con Federico Chiesa sogno , quasi, irraggiungibile, Simone Verdi quasi sfumato , viaggia verso Napoli, , è Matteo Politano uno degli obiettivi principali. Ma l 'Inter guarda pure a due ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : lunedì 4 giugno. Il Real Madrid pensa ad Allegri. L’Inter lavora per Rafinha : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI DOMENICA 3 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. lunedì 4 giugno dedicatoalla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Calciomercato Inter - Joao Mario : 'Non torno. 45 milioni? Li valgo. E direi di no a Juve e Milan' : Joao Mario: "Idee chiare, non torno all'Inter" Joao Mario poi aggiunge: "La Premier League è un altro mondo. E la mia non è rabbia: prendo atto della situazione al netto dell'anno e mezzo trascorso a ...

Calciomercato Napoli - arriva il portiere del futuro : beffa per l’Inter : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’accordo tra il club nerazzurro e lo Zorya era stato ...

Calciomercato Inter - Candreva nel mirino del Valencia : Il Valencia Interessato al centrocampista nerazzurro Calciomercato Inter Candreva Valencia / Si inserisce il Valencia tra Antonio Candreva e il rinnovo con l' Inter . Stando a 'Rai Sport', il club spagnolo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione l'esterno offensivo ex Lazio, che sta trattando con la compagine nerazzurra il prolungamento del contratto in scadenza nel ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Calciomercato : da Verdi a Politano - Napoli e Inter tornano al passato. Il Real tenta Allegri : Ritorno al passato. Il Calciomercato estivo , al via il 1 luglio, chiusura 17 agosto ore 20:00, ricalca quello di gennaio, con la caccia agli esterni d'attacco e ai corridori goleador. Ma a differenza ...

Calciomercato Inter - mossa a sorpresa : il rinforzo può arrivare dal Manchester United : Calciomercato Inter – L’Inter ha conquistato un risultato molto importante, la qualificazione in Champions League, adesso si può guardare dunque al futuro con grande fiducia con l’intenzione di migliorare la classifica nella prossima stagione. La dirigenza nerazzurra adesso si tuffa sul mercato con l’obiettivo di accontentare Luciano Spalletti, nelle ultime ore mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...