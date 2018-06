Calciomercato Genoa | visite mediche ok per Marchetti | manca solo l' annuncio ufficiale

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Genoa - arriva il primo il centrocampista per Ballardini : Calciomercato Genoa – Il Genoa è rimasto letteralmente stregato dal centrocampista del Venezia Leo Stulac, si tratta di una richiesta da parte di Ballardini che ha visionato il calciatore in diverse occasioni. In particolar modo in centrocampista sloveno è stato grande protagonista nella gara dei playoff contro il Perugia con un gol fantastico, da qui la decisione del Genoa di affondare il colpo. La trattativa è ben impostata e potrebbe ...

Calciomercato Genoa - pazza idea per la difesa : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per costruire una squadra il più possibile competitiva in vista della prossima stagione, la dirigenza si è tuffata sul mercato con l’intenzione di accontentare il tecnico Ballardini. Nel dettaglio movimento importante nelle ultime ore per la difesa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino è finito Lisandro Lopez. Reduce dall’esperienza negativa con la maglia ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : Criscito è il primo colpo : GENOVA - Mimmo Criscito è il primo grande colpo del Genoa . L'affare era nell'aria da diverso tempo, ma adesso è stato ufficializzato dal club di Preziosi. Si tratta di un ritorno per il difensore ...

Calciomercato Genoa - ufficiale il ritorno di Criscito : Calciomercato Genoa, ufficiale il ritorno di Criscito – “Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono rossoblu. Il 6 giugno riabbracciamo Domenico Criscito, primo grande colpo del mercato estivo”. Con questo messaggio su Twitter il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del terzino della Nazionale, si tratta di un colpo molto importante per il tecnico Ballardini, un calciatore di qualità ed esperienza. L'articolo ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela : “trattativa con la Lazio” : Calciomercato Genoa – Sono giorni già caldissimi per il Calciomercato, in particolar modo si muove in uscita il Genoa, derby tra Roma e Lazio per l’esterno Laxalt, inserimento dei biancocelesti nelle ultime ore. Ecco le parole di Perinetti a ‘VoceGiallorossa’: “Laxalt? La Roma ce l’ha in testa da gennaio, – ha dichiarato il dirigente dei liguri – so che piace a Di Francesco. A noi lo ha chiesto la ...

Calciomercato Milan - la risposta al Cagliari per Locatelli e le ultime su Bertolacci al Genoa : Calciomercato Milan – ultime ore calde in casa Milan con i rossoneri che stanno preparando la prossima stagione, l’intenzione è quella di regalare una squadra competitiva al tecnico Gennaro Gattuso. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni colloqui con altre società di Serie A, in particolar modo il Cagliari ha richiesto il centrocampista Manuel Locatelli, la risposta è stata negativa, per adesso non si muove dai rossoneri. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Calciomercato - Genoa-Rossi : aria di rinnovo : GENOVA - Mercoledì a Genova è atteso Andrea Pastorello , agente di Pepito Rossi , per discutere del futuro dell'attaccante, il cui contratto scade il 30 giugno: quand'era arrivato lo scorso dicembre, ...

Genoa - tre colpi in canna per Perinetti : le ultime sul Calciomercato del Grifone : Genoa alle prese con il calciomercato che sta pian piano entrando nel vivo, Perinetti si sta muovendo su più fronti per rafforzare la rosa Il Genoa vuole rafforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Ballardini, per evitare sofferenze simili a quelle di questa stagione. Il patron Preziosi ha dato mandato al ds Perinetti per avviare alcune trattative importanti già in questa prima fase. Noto l’arrivo di Criscito dallo Zenit, si ...

Calciomercato Genoa - triplo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – Il Genoa non si ferma all’arrivo di Criscito e per la prossima stagione sta per chiudere altre importanti trattative. Scelto il prossimo portiere e sostituto di Perin pronto a sposare la Juventus, si tratta di Federico Marchetti, reduce dall’esperienza con la maglia della Lazio, nelle ultime ore sono stati limati gli ultimi dettagli. Trova sempre più conferma l’indiscrezione lancia dal CalcioWeb il ...

Calciomercato Genoa : Sturaro nel mirino del club - : ... Giorgio Perinetti, ha parlato della situazione di mercato con la Juventus: " Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo ...

Calciomercato - derby Genoa-Sampdoria : ultime ore caldissime : Calciomercato, derby TRA GENOA E SAMPDORIA – Il Calciomercato si infiamma sempre di più, in particolar modo due club attivi sono Genoa e Sampdoria, previsto un importante derby. A tenere banco in questi giorni è la situazione portiere, Perin è ormai ad un passo dalla Juventus mentre Viviano è pronto a lasciare i blucerchiati con due piste importanti come Parma e Sporting. Come anticipato da CalcioWeb il 25 aprile il nome in pole per il ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...