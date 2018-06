Calciomercato | Cazorla torna al Villarreal

calcioweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Il centrocampista dell’Arsenal Santi, fermo dal 2016 per un grave infortunio al tendine d’Achille, tornerà ale prenderà parte alla preparazione pre-campionato per cercare di giocare di nuovo a calcio. Lo ha annunciato il club di Liga. Il nazionale spagnolo, 33 anni, non gioca una gara ufficiale dal grave infortunio riportato in Champions League contro il Ludogorets (6-0) nell’ottobre 2016. Operato otto volte, il centrocampista ha subito una grave infezione al tendine e ha quasi rischiato l’amputazione. L'articoloalCalcioWeb.