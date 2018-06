Calcio | squalifica di tre turni per Gianluigi Buffon in Champions League per l’espulsione

oasport

(Di martedì 5 giugno 2018) “Un essere umano non può fischiare un’uscita di scena di una squadra dopo un episodio stradubbio: altrimenti posto del cuore ha un bidone della spazzatura“, furono queste le parole pronunciate da(ex portiere della Juventus), nel noto match dell’11 aprile scorso contro il Real Madrid, in, finito con un cartellino rosso per Gigi e le frasi “poco carine” nei confronti dell’arbitro Oliver. Ebbene, l’Uefa ha emesso la propria sentenza ed ha deciso dire per 3 partite della massima competizione europea. Ciò significa che, se l’ex custode della porta italiana decidesse ufficialmente di proseguire la carriera al PSG, si vedrebbe costretto a saltare la prima metà della fase a gironi. Una decisione non particolarmente dura per l’estremo difensore, considerando le ipotesi dei giorni ...