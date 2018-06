Calcio a 5 | Finale Playoff 2018 | l’Acqua&Sapone fa valere il fattore campo e

oasport

: ?? Calcio a 5: finale Scudetto, gara-3 ?? ? @aesc5 ?? @luparense ? Dalle 20.30 ?? Fox Sports, canale 204 di Sky ??… - FOXSportsIT : ?? Calcio a 5: finale Scudetto, gara-3 ?? ? @aesc5 ?? @luparense ? Dalle 20.30 ?? Fox Sports, canale 204 di Sky ??… - Gazzetta_it : #Champions #Karius, le papere a Kiev colpa di una commozione cerebrale? - SkySport : ????? #Pallanuoto, LEN Champions League ?? 7-8-9 giugno ?? La fase finale in esclusiva su #SkySport ?? Sandro Campagna… -

(Di martedì 5 giugno 2018) L’Acqua&Sapone Unigross difende ile si concede due match point per conquistare lo scudetto. Gli abruzzesi dominano gara-3 deidia 5 e mettono la Luparense spalle al muro in vista della prossima partita, che potrebbe anche essere l’ultima della stagione per il campionato italiano. A fare la differenza è l’approccio dei ragazzi guidati da Tino Perez, letteralmente scatenati in avvio di gara e pronti ad approfittare delle defiances degli avversari per colpire nei momenti chiave. De Oliveira sblocca la partita a metà del primo tempo, incanalando subito la partita sul binario dell’Acqua&Sapone, poi ci pensa Jonas al 15′ ad infliggere un duro colpo ai Lupi, costretti ad arrivare all’intervallo sotto di due reti. Rafinha in avvio di ripresa rianima i campioni d’Italia, che sembrano in grado di riprendere in ...