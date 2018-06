ilfattoquotidiano

Brindisi, ex sindaco Consales accusato di corruzione: la procura chiede 5 anni di reclusione per la tangente da 30mila euro

(Di martedì 5 giugno 2018) Cinquedi reclusione per la presunta tangente da 30mila euro intascata in cambio dello sblocco di una pratica per l’attivazione dell’impianto di stoccaggio rifiuti. È quanto ha chiesto ladia carico dell’exPd del capoluogo salentino, Cosimo, imputato perper atti contrari ai doveri d’ufficio. Stando alla ricostruzione dell’accusa, l’allora primo cittadino intascò quella cifra da Luca Screti, proprietario della ditta appaltatrice Nubile. L’importo sarebbe servito aper pagare in contanti un debito personale con Equitalia da circa 300mila euro. In cambio la Nubile avrebbe ottenuto facilitazioni illegali nell’avvio all’esercizio dell’impianto di biostabilizzazione di rifiuti e produzione Cdr e Css di. Per Screti, il pm Giuseppe De Nozza ha chiesto la condanna a 3e 7 mesi di reclusione ...