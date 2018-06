Brescia | bambina di 4 anni abbandonata in auto Salvata da 2 poliziotti | denunciata

Cosa sappiamo della bambina morta per un'otite a Brescia : Commozione, rabbia e dolore per la morte di una bambina di quattro anni a Brescia per le gravi complicazioni cerebrali di un'otite la cui entità era probabilmente stata sottovalutata. La piccola Nicole viveva a Gottolengo, un paese della Bassa Bresciana, e i suoi genitori l'avevano portata in due occasioni, nelle scorse settimane, all'ospedale della vicina Manerbio e poi all'istituto ospedaliero ...

Brescia - non la ricoverano in due ospedali : bambina di 4 anni muore per un'otite : La piccola Nicole aveva febbre e dolori al collo da un mese e mezzo. Era stata visitata all'ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza, ma i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero. Sulla pagina della scuola dell'infanzia di Gottolengo,frequentata dalla piccola, l'immagine di una candela e unsaluto