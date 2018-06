Brescello sciolta per mafia torna al voto | la lista che rischia di vincere attacca i tre

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 giugno 2018) Domenica prossima, 10 giugno, si vota aa poco più di due anni dallo scioglimento perdel consiglio comunale. Siamo nel paesino di Peppone e Don Camillo, un rettangolo di bassa pianura circondato dai fiumi Enza e Po con 5500 abitanti e una forte presenza di immigrati, in particolare da Pakistan e Romania, che rappresentano più del 10% della popolazione. Cinque candidati con cinque liste diverse, ma nessun simbolo di partito, si contendono il ritorno alla guida del paese: la vittoria o la sconfitta si giocheranno su poche centinaia di voti. Si giocheranno su una sorta di referendum perenne che tiene banco da anni in paese: lac’è aoppure no? La ‘ndrangheta ha fatto del paesino di Guareschi il “suo capoluogo” in provincia, come ha sostenuto qualche giorno fa nelle proprie conclusioni al processo Aemilia l’avvocato di parte civile Federico Fischer, oppure è ...