Boxe | Europei femminili 2018 | Irma Testa | debutto coi fiocchi Spazzata via Yildiz | ora

Boxe - Europei femminili 2018 : sorteggiati i tabelloni - tutti gli abbinamenti e i match delle azzurre. Testa - Mesiano e Silva da medaglia : Sono stati sorteggiati i tabelloni degli Europei 2018 di Boxe femminile, in programma da oggi al 12 giugno alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). L’Italia sarà presente alla rassegna continentale con otto azzurre che cercheranno di farsi strada e che proveranno a puntare alle medaglie. Irma Testa è la nostra punta di diamante. La prima italiana capace di qualificarsi alle Olimpiadi scenderà in campo già oggi pomeriggio contro la turca ...

Boxe femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia. Testa - Mesiano e Silva a caccia delle medaglie! : Emanuele Renzini, head coach della Nazionale Italiana di Boxe femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 che si disputeranno alla Asics Arena di Sòfia dal 5 al 12 giugno. L’Italia vuole essere assolutamente protagonista nella rassegna continentale e ha tutte le carte in regola per giocarsi delle medaglie importanti. Nella capitale bulgara presenteremo una formazione arrembante e agguerrita composta da otto atlete tra le ...

Boxe femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Testa - Mesiano - Alberti e Silva le stelle azzurre : Gli Europei 2018 di Boxe femminile si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 5 al 13 giugno. La Nazionale Italiana ha appena concluso un training camp ad Assisi ed è pronta per giocarsi e sue carte. Devono ancora essere comunicate le convocazioni ufficiali per la rassegna continentale ma non dovrebbero esserci grandi sorprese in seno a un gruppo che punta in particolar modo su alcuni totem. Spicca naturalmente Irma Testa, la prima pugile italiana ...

Boxe : bronzo per Gabriele Crabargiu agli Europei schoolboy in Bulgaria : Grosseto, 31 maggio 2018 - Ottimo esordio internazionale per Gabriele Crabargiu agli Europei di pugilato giovanili. Con l'esperienza di soli 8 match, Gabriele Crabargiu riesce comunque a conquistare ...

Boxe femminile - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sòfia, capitale della Bulgaria, ospiterà gli Europei 2018 di Boxe femminile. La massima rassegna continentale di pugilato riservata al gentil sesso si svolgerà dal 4 al 12 giugno presso la Asics Arena. L’Italia proverà a essere protagonista con alcune delle sue stelle come Irma Testa, Valentina Alberti, Alessia Mesiano. Gli Europei 2018 di Boxe femminile si svolgeranno secondo questo calendario, gli orari sono ancora da definire. Non sono ...

Boxe femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale verso gli Europei. Spiccano Testa - Mesiano e Alberti : Si avvicinano gli Europei 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 4 al 13 giugno. Proprio in vista della rassegna continentale è stato convocato un collegiale che si terrà ad Assisi dal 23 al 31 maggio. Al termine le azzurre convocate partiranno alla volta della capitale bulgara per andare a caccia delle medaglie. Spiccano soprattutto Irma Testa, Alessia Mesiano e Valentina Alberti. Roberta Bonatti ...

Boxe – Europei elite femminili : tutto pronto a Sofia - si parte il cinque giugno con la cerimonia d’apertura : L’Asics Arena di Sofia ospiterà l’edizione 2018 degli Europei elite femminili, in programma dal 4 al 13 giugno Sarà l’Asics Arena di Sofia a ospitare l’edizione 2018 degli Europei elite femminili, in programma dal 4 al 13 giugno. La competizione si aprirà ufficialmente il giorno 5 con il peso ufficiale, i sorteggi, la cerimonia di apertura e i primi match della fase preliminare, che durerà fino al giorno 9. Il 10 ci sarà ...

Biancamaria Tessari - la perla sarda della Boxe al femminile. Oro agli europei Youth. E adesso missione mondiali : Il tecnico non era presente all'incontro finale - dove Biancamaria è stata assistita da un'altra allenatrice - ma ha seguito la sua pupilla in streaming. 'È stata una tortura - aggiunge tra il serio ...

Boxe - Europei Youth 2018 : Millas - La Piana e Tessari vincono l’oro! L’Italia risplende a Roseto : L’Italia conquista tre medaglie d’oro agli Europei Youth 2018 di Boxe che si sono conclusi oggi a Roseto degli Abruzzi. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Naichel Millas (sconfitto il russo Teterev per 3-2 tra i 75kg), Martina La Piana (5-0 alla bulgara Stoeva tra le 51kg, la siciliana conquista il secondo titolo continentale dopo quello juniores dello scorso anno) e Biancamaria Tessari che batte la turca Guldagi per ...

Boxe - Europei Youth 2018 : Oggiano - Millas - Fiaschetti - La Piana e Tessari in finale per l’oro. Grande Italia a Roseto : Italia magistrale agli Europei Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento a Roseto degli Abruzzi: domani 5 azzurrini saliranno sul ring per disputare la finale per l’oro. Ottimo bottino a cui si aggiungono le due medaglie di bronzo conquistate dagli atleti sconfitti oggi nelle semifinali. Al maschile Daniele Oggiano si impone sull’armeno Hakobyan per 3-2 e Boxerà per l’oro dei 56kg con l’ucraino Halinichev. Naichel Millas ...

Boxe - Europei Youth 2018 : Cavallaro e Cappai si fermano - Tyson in semifinale - promosse le ragazze : Italia sempre più inarrestabile agli Europei Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. Oggi erano in gara otto azzurri, sono arrivate ben cinque vittorie. Tra le ragazze netti successi di Bianca Maria Tessari tra i 54kg (4-0 all’ucraina Lisinka, ora quarti di finale con l’ungherese Kondakor), Martina La Piana tra i 51kg (5-0 alla spagnola Reveron, sfida all’inglese Kaur ai quarti di ...

Boxe - Europei Youth 2018 : l’Italia firma il pokerissimo. Spada - Cappai - Oggiano - Cavallaro e Millas ai quarti di finale : L’Italia continua a incantare agli Europei Youth 2018 di Boxe che si stanno svolgendo a Roseto degli Abruzzi: sei azzurri erano impegnati nella giornata odierna, sono arrivate ben cinque vittorie. Massimo Spada surclassa l’inglese l’inglese Cameron per 4-1 e si qualifica ai quarti di finale dei 49kg dove affronterà l’israeliano Robaia. Patrick Cappai demolisce il forte tedesco Kentsch con un roboante 5-0 e si guadagna i ...

Boxe - Europei Youth 2018 : Italia scatenata a Roseto. Vittorie per Cappai - Alaoma - Sorrentino e La Piana : Italia inarrestabile nella seconda giornata di combattimenti agli Europei Youth 2018 di Boxe che si stanno svolgendo al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. Cinque azzurri sono saliti sul ring conquistando quattro Vittorie. Patrick Cappai si è imposto per 5-0 sull’ungherese Borzos e si è così qualificato agli ottavi di finale dei 52kg dove sfiderà il tedesco Kentsch. Alessio Cangelosi si è ben difeso tra i 60kg ma purtroppo si è dovuto ...

Boxe - Europei U22 2018 : Italia in trionfo! Tris d’oro con Irma Testa - Rebecca Nicoli e Aziz Mouhiidine : Grande Italia nella giornata conclusiva degli Europei U22 di Boxe che si sono disputati a Targu Jiu (Romania). Gli azzurri conquistano addirittura tre medaglie d’oro, vincendo tre delle quattro Finali in cui erano impegnati. Irma Testa ha letteralmente dominato la rumena Cosma tra i 57kg: 5-0 pesantissimo, con tanto di conteggio nell’ultimo round, per salire sul gradino più alto del podio. Anche Rebecca Nicoli fa suonare l’Inno ...