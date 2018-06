Borsa | Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0 | 32%

Spread cala a 250 - la Borsa chiude a +2% Italiani senza l’euro? Che succederebbe : Il listino di Milano guadagna dopo le perdite di martedì, con la speranza di un governo. Il rendimento medio del Btp decennale è volato al 3%, al top maggio 2014, da 1,70% del collocamento di aprile. Il differenziale col Bund in serata attorno ai 250 punti

Spread cala a 250 - la Borsa risale (+2%) Italiani senza l’euro? Che succederebbe : Il listino di Milano guadagna dopo le perdite di ieri, con la speranza di un governo. Il rendimento medio del Btp decennale è volato al 3%, il livello più alto da maggio del 2014, da 1,70% del collocamento di aprile. Assegnati titoli per 1,82 miliardi di euro

La Borsa può crollare anche senza una recessione economica? : Non sempre mercati e Pil vanno a braccetto: nel 2009 gli Stati Uniti erano in recessione ma lo S&P500 balzò in alto del 26,2%;?nel 2000 l’economia cresceva del 3% mentre Wall Street crollava a -9%. Perché queste divergenze? E cosa significano per il nostro portafoglio?...

Tim - senza spezzatino - crolla in Borsa : Giornata difficile ieri in Borsa per Telecom. Il titolo ha perso il 3,4% a 0,74 euro, ben lontano dal picco del 10 aprile di 0,88 quando anche Cdp era entrata nel capitale della società al fianco del ...

Air France senza pilota ora si avvita anche in Borsa : Scossa dalle turbolenze sindacali, Air France-Klm comincia ad avvitarsi anche in Borsa: il titolo ieri ha lasciato sul terreno del listino di Parigi il 9,8% a 7,3 euro, dopo aver toccato un ribasso del 14 per cento. Si tratta del tonfo peggiore dall'ottobre del 2008, più di nove anni a questa parte.La compagnia si trova in mezzo alla tempesta: gli scioperi continuano, l'amministratore delegato Jean-Marc Janaillac se n'è andato a seguito della ...

Azionario - conviene vendere a maggio? Si - ma senza lasciare la Borsa Usa : Questo per via di una serie di fattori, tra cui la crescita dell'economia globale e coordinata, le trimestrali societarie positive, i tassi di interesse ancora relativamente bassi rispetto alla media ...

La Borsa festeggia - +8 - 5% - i 50 giorni senza governo : Tornando all'Italia, nonostante i gufi della vigilia pre-elezioni paventassero la fuga dei grandi investitori esteri dalle blue chip, l'economia reale continua infatti a mandare segnali positivi. E, ...

Borsa di Tokyo senza slancio. Mista il resto dell'Asia : Finale sulla parità per la Borsa di Tokyo , che chiude la seconda giornata della settimana senza colore con l'indice Nikkei che lima lo 0,06% finendo a 21.847 punti . Il più ampio paniere Topix cede ...

Sorpresa : nell'Italia senza un nuovo governo lo spread è sceso e la Borsa sale : ROMA - Che fine ha fatto lo spread? Chi si aspettava un post elezioni con fuochi d'artificio sui mercati è rimasto deluso. Invece di salire, il temibile indicatore che provocò ben noti mal di pancia ...