Borsa | Milano in calo | giù Mediaset

Borsa : Europa fiacca - Milano +0 - 3% : ANSA, - Milano, 5 GIU - Borse europee fiacche dopo la diffusione degli indici di fiducia dei manager in Italia e in attesa di quella in Germania, Francia e nell'Ue, seguita dalle vendite al dettaglio ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +4% - Unicredit a -1% (5 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda OGGI. Occhi puntati sulla fiducia al Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:12:00 GMT)

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 2% - : ANSA, - Milano, 5 GIU - Avvio di seduta debole per Piazza Affari nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiederà la fiducia al Senato. L'indice Ftse Mib ha iniziato le ...

Borsa Milano frena e chiude a -0 - 45% : 18.15 Piazza Affari azzera i guadagni e chiude la seduta in territorio negativo, unico listino in perdita in Europa. L' indice Ftse Mib cede lo 0,45% a 22.009 punti. Pesano le vendite su Fca e i cali tra le banche. E c'è cautela in attesa delle mosse del nuovo governo. Lo spread Btp-Bund invece continua a ridursi: è a 218punti base, in ribasso rispetto alla chiusura di venerdì. Positive le altre Borse europee: Parigi +0,14%,Londra ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Ubi Banca a -3 - 3% - Italgas a +4% (4 giugno 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari inizia un nuovo mese con diversi dati macroeconomici in agenda, specialmente dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Borsa : Milano in calo - -0 - 15% - - giù Fca : ANSA, - Milano, 4 GIU - Piazza Affari gira in calo a metà seduta , Ftse Mib -0,15%, , con lo spread a 213 punti, frenata da Fca , -3,12%, , sull'onda lunga del piano al 2022, e dai bancari Bper , -2,...

Parte bene la Borsa di Milano - spread in calo a 220 punti : Nuovi miglioramenti alla Borsa di Milano e sui titoli di Stato della Penisola, alla prima seduta dopo il varo del governo targato Lega e Movimento 5 Stelle. La nascita del nuovo esecutivo ha fatto venir meno lo stallo politico che...

Borsa Milano chiude in rialzo +1 - 49% : 17.52 Seduta tonica per le Borse Europee. Piazza Affari chiude, con Ftse Mib a 22.109,55 punti a +1,49%, dopo un rallentamento in concomitanza del giuramento del governo Conte. Lo spread Btp/Bund si mantiene sotto quota 240. Positive Madrid (+1,78%),Parigi(+1,44%) e Francoforte a +1,2%. Bene, ma più cauta anche Londra con +0,45%. Gli acquisti si sono concentrati sulle banche italiane, con Banco Bpm +8,%, Bper +7,02%, Ubi Banca (+5,48) e ...