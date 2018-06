Borsa | Mib chiude in calo nel giorno della fiducia al governo in Senato

Borsa - a Piazza Affari Ftse Mib -1 - 18% : 18.11 Chiusura di seduta in ribasso per la Borsa. Piazza Affari, nel giorno in cui il governo Conte si presenta al Senato per il voto di fiducia. L'indice Ftse Mib segna -1,18% a 21.750 punti; l'All Share cede l'1,02%. Intanto lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 236 punti, con il rendimento del decennale al 2,73%. Le altre Borse europee: Parigi chiude a -0,22%, Francoforte guadagna lo 0,13% mentre Londra cede lo 0,70%.

Borsa : FCA e banche piegano il Mib - brillano le utilities : (Alliance News) - La brillante performance delle utilities non riesce a portare in salvo il Mib, che alla chiusura della prima seduta settimanale vira al ribasso rispetto ai guadagni registrati sino a metà giornata...

Borsa italiana positiva e spread in calo - focus su UniCredit/SocGen. FTSE MIB +0 - 64% : FT aggiunge però che l'evoluzione della situazione politica in Italia potrebbe determinare un allungamento a circa 18 mesi della tempistica ipotizzata per l'operazione, il che sarebbe peraltro ...

Borsa italiana rimbalza e spread cala - varato governo Lega-M5S. FTSE MIB +2 - 70% : All'economia va Giovanni Tria, preside della Facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata di Roma, mentre Paolo Savona , primo candidato di Conte al MEF ma respinto dal presidente Sergio ...

Borsa : Ftse Mib parte in rialzo del 2 - 1% dopo accordo su Governo Conte - spread giu' - RCO - : Quest'ultima mentre rimane sotto la lente la delicata situazione politica A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Fca , +2,3%, , nel giorno della presentazione del piano industriale, l'ultimo ...

Borsa : Milano subito pesante - -1 - 7% Ftse Mib con banche e Poste giu' - RCOP - : Sono sempre i temi della politica italiana a tenere banco con la prospettiva concreta di elezioni subito dopo l'estate. Male anche Madrid , -1,4%, a due giorni dalla discussione in Parlamento della ...

Borsa : Milano chiude con Ftse Mib -2 - 08% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa Milano chiude in rosso : Ftse Mib a -1 - 54% - banche a picco : Roma, 25 mag. , askanews, Venerdì negativo per la Borsa di Milano, con i titoli bancari in forte calo. Al termine delle negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna -1,54% e l'All-share -1,41%. Le ...

Borsa italiana peggiore in Europa - pesano politica e spread. FTSE MIB -0 - 15% : Resta alta la tensione tra Lega-M5S e il Quirinale sui nomi della squadra di governo: la candidatura di Paolo Savona a Ministro dell'Economia, portata avanti soprattutto da Matteo Salvini, sta ...

Borsa - avvio negativo a Milano : Ftse Mib -0 - 24% - All Share -0 - 15% : avvio di seduta negativo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib dopo i primi scambi cede lo 0,24% a 22.695 punti, mentre il Ftse Italia All Share perde lo 0,15% a 24.914 punti. Lo spread Btp-Bund dopo un ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib -1 - 31% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,31% a 22.911 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,26% a 25.101 punti.

Borsa - Milano chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 54% - All Share +0 - 54% : Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,54% a 23.216 punti, mentre l'All Share ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 25.421,64 punti, nell'attesa di sviluppi dell'iter ...

Borsa italiana vira al rialzo dopo tensioni spread in avvio. FTSE MIB +0 - 71% : Situazione politica in stallo dopo la candidatura di Giuseppe Conte a premier proposta ieri pomeriggio da Lega e M5S al presidente Mattarella: quest'ultimo sembra intenzionato a prendersi una pausa ...

Borsa - Milano apre in lieve rialzo : Ftse-Mib +0 - 39% - spread a 182 : Avvio di contrattazioni in moderato rialzo alla Borsa di Milano, con un +0,39% dell'indice Ftse-Mib all'indomani di una nuova seduta all'insegna della volatilità che circonda gli sviluppi politici. ...