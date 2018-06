: Stamattina titolava: 'incarico a Cottarelli sale la borsa e scende lo spread'. Adesso che la borsa scende è diventa… - borghi_claudio : Stamattina titolava: 'incarico a Cottarelli sale la borsa e scende lo spread'. Adesso che la borsa scende è diventa… - ComunediTrieste : Buongiorno #Trieste! Il giardino delle girandole di #Boramata è fiorito, da oggi fino al 3 giugno per la festa del… - Agenzia_Ansa : #Spread #Btp-#Bund in netto calo, sotto 230 punti -

Chiusura di seduta in ribasso per la, nel giorno in cui il governo Conte si presenta al Senato per il voto di fiducia. L'indiceMib segna -1,18% a 21.750 punti; l'All Share cede l'1,02%. Intanto lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 236 punti, con il rendimento del decennale al 2,73%. Le altre Borse europee: Parigi chiude a -0,22%, Francoforte guadagna lo 0,13% mentre Londra cede lo 0,70%.(Di martedì 5 giugno 2018)