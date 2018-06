Borghi | Lega | a Radio 24 | Le detrazioni pendenti quando entra in vigore la

Rcc * Borghi -Lega : ' Soros? Sarebbe bello chiedergli chi ha finanziato la campagna elettorale di +Europa ' - : Sul veto a Paolo Savona per il ministero dell'economia. "Mi sono molto indignato. Quella sera lì sono stato molto male, perché ho sentito forte il senso dell'ingiustizia. Sono ancora arrabbiato ...

Il teorico dell'uscita dall'euro della Lega che "deteneva" 400mila euro in titoli esteri. Borghi : "Perfettamente coerente con le mie denunce" : Quattrocentomila euro circa in titoli di stato e obbligazioni estere. È quanto deteneva il "sovranista" Claudio Borghi, responsabile economico della Lega e da sempre sostenitore dell'uscita dall'euro, fino a pochi mesi fa quando ancora era consigliere regionale in Toscana. Ora, assicura, il grosso è stato venduto per "l'acquisto di una casa". La sua dichiarazione patrimoniale vidimata a settembre 2017 è tornata a circolare ...

Governo - Gene Gnocchi e le “belle” trovate di Borghi (Lega) : “Detassare le raccolte punti del supermercato” : Nella copertina di DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris, nella consueta copertina Gene Gnocchi elenca le “belle” trovate di Claudio Borghi, deputato della Lega Nord e considerato all’interno del partito esperto di economia. “Questa settimana ha proposto di detassare le raccolte punti del supermercato, ma anche di applicare l’IMU alle tende da campeggio” ha ironizzato il comico. L'articolo Governo, ...

Governo - Borghi (Lega) : “Io ministro dell’Economia? Non so nemmeno dove siano i bagni. E comunque decide Salvini” : “Salvabanche? Invito a leggere bene il contratto. C’è l’intenzione di estendere il risarcimento agli azionisti ingannati. Il risarcimento sarà parziale, perché sono azioni e non obbligazioni. Fuori dal bail-in? Non è impossibile trovare un accordo con l’Europa. Tutti gli altri, le banche le hanno salvate. Solo l’Italia è il paese dei fessi che deve perdere?”. A parlare è Claudio Borghi, deputato della Lega ...

M5s-Lega - Lavia vs Rinaldi : “Borghi? Ha fatto crollare Mps”. “Ne avete fatto voi carne di porco - abbia un po’ di decenza” : Scintille a Coffee Break (La7) tra Mario Lavia, vicedirettore di Democratica, e Antonio Maria Rinaldi, docente di Finanza Aziendale all’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. La miccia della polemica, che coinvolge anche la senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, è una frase di Lavia riferita al deputato leghista Claudio Borghi: “Lui è quello che ha fatto crollare Mps“. “No, non si può” – insorge ...

Gli attacchi a Borghi (Lega) su Mps? Un crack Pd che non si può cancellare : Oggi le comiche. I politici del Pd hanno quasi disintegrato la terza banca d’Italia e la più antica al mondo, Monte Paschi di Siena, con un crack da 50 miliardi di euro ed ora la colpa è di Claudio Borghi, l'economista della Lega... Segui su affaritaliani.it

Minibot - cosa sono e a cosa servono : sono legali?/ Borghi - economista Lega : “Soldi subito in tasca alla gente” : Mini-bot, cosa sono e cosa servono gli strumenti proposti da Claudio Borghi Aquilini e inseriti anche nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:46:00 GMT)

Primo scontro tra M5S e Lega - Buffagni contro Borghi : "Non si gioca sulla pelle di Mps con i soldi degli italiani" : "giocare sulla pelle di Monte dei Paschi di Siena con i soldi dei cittadini non è quello che deve fare chi si appresta a guidare un paese. Le responsabilità dei disastri del passato a marchio Pd sono chiare a tutti; i responsabili dovranno sicuramente pagare. Ora però bisogna lavorare per risolvere i problemi limitando al minimo le perdite della collettività che sono e saranno ingenti". Lo scrive, in un post su ...

L'economista della Lega Claudio Borghi : "Soldi subito con i mini-Bot" : L'esempio più immediato lo fa con i ticket restaurant per sostenere che non saranno una moneta parallela all'euro e respingere, così, le critiche che si solleveranno se il progetto si dovesse realizzare concretamente. Il progetto si chiama miniBot e a lanciarlo, in un'intervista a La Verità, è L'economista della Lega Claudio Borghi. L'obiettivo, spiega, è mettere soldi nelle tasche degli italiani.Borghi precisa ...

Mps - Padoan su parole Borghi - programma M5s/Lega : "Non distruggere... : Il ministro uscente dell'Economia Pier Carlo Padoan ha lanciato un grido di allarme su Monte dei Paschi di Siena, invitando 'a non distruggere fiducia e risparmi' dopo le dichiarazioni a Reuters del responsabile economico ...

Borghi - Lega - : cancellare il debito con la Bce è possibile. Come fossero debiti tra familiari : Dico semplicemente che lo spread non può essere ostativo a un qualsiasi tipo di politica, tenuto presente che lo spread in questo momento è una creazione non dei mercati, ma di quello che vuol fare ...

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il governo”. Toninelli (M5s) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...