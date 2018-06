Bookie | “per Zidane niente Qatar | allenerà la Francia”

calcioweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Dalgli avrebbero offerto 200 milioni di euro per guidare la Nazionale fino ai Mondiali del 2022. Ma Zinedineseguirà il cuore e alla fine sceglierà la panchina della Francia come prossimo incarico. Così la vedono i bookmaker a pochi giorni dalla decisione choc del tecnico francese. Lasciato a sorpresa il Real Madrid, Zizou si siederà presto sulla panchine dei Bleus dicono i quotisti Sisal Matchpoint, che danno questa opzione come favorita, a 3 volte la scommessa. La tentazione, riporta Agipronews, rimane però in agguato, insita nella voce ”qualsiasi altra nazionale”, piazzata a 4,00. Solo dopo vengono considerate le soluzioni che lo porterebbero in un’altra squadra di club. Prima tra tutte il Chelsea, dato a 9,00, seguito dalla Juventus a 12,00. A 33.00 si punta sul Tottenham, oppure su una squadra della Major League statunitense. Poi le quote ...