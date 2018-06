Bob Kennedy | 6 giugno 1968 quando l America assassinò la speranza

TV - RAI3 : Bobby Kennedy - il sogno di un mondo migliore : In occasione del cinquantenario dall’assassinio di Robert Francis Kennedy, domenica 3 giugno RAI3 alle 23.55, presenta il film documentario dal titolo “Bobby Kennedy – Il sogno di un mondo migliore” di Patrick Jeudy, con la voce narrante di Walter Veltroni e con materiale filmato inedito della famiglia Kennedy. Un prezioso viaggio nella, seppur breve, intensa vita di uno dei fratelli Kennedy, detto Bob e conosciuto affettuosamente come Bobby. Un ...

Cinema all'aperto in via Roma a Cuneo nel giorno del 50° anniversario di Bob Kennedy : Lo stesso Robert Kennedy nel film non è interpretato da nessun attore, ma compare nelle immagini di cronaca dell'epoca.

Kathleen Kennedy : «Voglio fare la differenza - come mio padre Bob» : Quando Kathleen parla di suo padre, Robert Kennedy, il senatore americano assassinato 50 anni fa, le si strozza la voce e gli occhi brillano di una nostalgia contagiosa. Sessantasei anni, la maggiore degli 11 figli del fratello di John è una donna gentile ed elegante che porta per il mondo la sua esperienza di donna impegnata nel sociale e nell’inclusività. L’ex vice governatrice del Maryland, prima donna nella storia, e vice ...

"Bob Kennedy - The Dream" : le emozioni della figlia Kerry alla mostra aperta a Cuneo : ALICE MARINI - Dal 1968 ad oggi in un salto, attraverso le parole che Bob Kennedy pronunciò nel suo celebre e appassionato discorso sul Pil - capace di calcolare il nostro benessere materiale, ma non ...

Le sfide dell’ordine mondiale alla luce delle Profezie di Bob Kennedy : Milano. A Palazzo Marino, in Sala Alessi, lunedì 7 maggio a partire dalle ore 9:30 si terrà il convegno “Le

Cosa insegna la figlia di Bob Kennedy a noi di Cuneo sulla storia recente del mondo : Mercoledì 9 maggio Cuneo diventerà la capitale italiana del 50° della campagna delle primarie per la Presidenza Usa di Bob Kennedy, che si concluse prematuramente con il suo assassino a Los Angeles. ...