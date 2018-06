Blitz contro rete vicina Messina Denaro

Blitz all’alba contro i Messina Denaro : 17 indagati tra chi protegge la latitanza : D all’alba sono in corso una serie di perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo in diversi Comuni della provincia di Trapani

Blitz contro i fiancheggiatori di Messina Denaro - 17 nuovi indagati : Blitz della Polizia contro la rete di fiancheggiatori che protegge la latitanza del boss Matteo Messina Denaro : dall'alba sono in corso una serie di perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo in diversi comuni della provincia di Trapani. Complessivamente sono 17 gli indagati nella nuova inchiesta.Le perquisizioni sono scattate a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di ...

Mafia - Blitz contro fiancheggiatori Messina Denaro : 17 indagati - : Perquisizioni della Polizia di Stato nella provincia di Trapani. Le persone coinvolte, già in passato collegate a Cosa Nostra, avrebbero favorito la latitanza del boss

Mafia - Blitz della polizia contro la rete che protegge Messina Denaro : 17 indagati : Sono 17 le persone indagate nella nuova inchiesta contro la rete di fiancheggiatori che protegge la latitanza del boss Matteo Messina Denaro . All’alba di martedì mattina sono scattate una serie di perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale anti Mafia di Palermo in diversi comuni della provincia di Trapani nei confronti di soggetti che nel corso degli anni sono stati arrestati per associazione mafiosa o che hanno avuto collegamenti ...

Mafia - Blitz contro fiancheggiatori Messina Denaro : 17 indagati : Mafia , blitz contro fiancheggiatori Messina Denaro : 17 indagati Perquisizioni della Polizia di Stato nella provincia di Trapani. Le persone coinvolte, già in passato collegate a Cosa Nostra, avrebbero favorito la latitanza del boss Parole chiave: ...

Mafia - Blitz della polizia contro i fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro : Diciassette persone sono indagate perché sospettate di fiancheggiare e proteggere la latitanza di Matteo Messina Denaro , il boss di Cosa Nostra di cui non si hanno notizie dal 2 giugno del 1993.Continua a leggere

Blitz contro la rete di Messina Denaro : 8.12 La Polizia, su ordine della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha eseguito perquisizioni nei confronti di 17 persone indagate come fiancheggiatori del boss latitante Matteo Messina Denaro . 150 agenti impegnati nel Blitz . Le perquisizioni sono state eseguite a Castelvetrano,Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara. Fra i 17 indagati anche soggetti che storicamente sono stati in stretti rapporti ...

Blitz all’alba contro i Messina Denaro : D all’alba sono in corso una serie di perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo in diversi Comuni della provincia di Trapani

Controlli dei vigili sul Lungomare di Napoli : Blitz contro carretti e ambulanti : La polizia municipale ha effettuato sul Lungomare di via Partenope una massiccia operazione a contrasto della vendita itinerante di alimenti e bevande e dell'ambulantato abusivo. Gli agenti dell'unità ...

Venezia - nuovo Blitz dei centri sociali contro i tornelli 'Non siamo a Disneyland' : Venezia - A Venezia sono tornati, dopo l'inaugurazione in occasione del ponte del primo maggio, i tornelli predisposti per regolare il flusso degli ingressi nelle giornate definite da 'bollino nero'. ...