Blitz contro la rete di Messina Denaro

: #UltimOra Mafia, blitz Polizia contro fiancheggiatori Messina Denaro. Perquisizioni in provincia di Trapani, 17 ind… - SkyTG24 : #UltimOra Mafia, blitz Polizia contro fiancheggiatori Messina Denaro. Perquisizioni in provincia di Trapani, 17 ind… - Agenzia_Ansa : - Agenzia_Ansa : #Mafia: blitz Ps contro fiancheggiatori Messina Denaro -

La Polizia, su ordine della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha eseguito perquisizioni nei confronti di 17 persone indagate come fiancheggiatori del boss latitante Matteo. 150 agenti impegnati nel. Le perquisizioni sono state eseguite a Castelvetrano,Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara. Fra i 17 indagati anche soggetti che storicamente sono stati in stretti rapporti con il latitante. Tutti nel corso degli anni erano già stati arrestati per associazione mafiosa.(Di martedì 5 giugno 2018)