BlazBlue | Cross Tag Battle | il producer vorrebbe i personaggi di NieR | Automata nel suo

(Di martedì 5 giugno 2018)Tagpotrebbe ricevere presto aggiornamenti in fatto di roster dei, infatti come riporta Destructoid il produttore del gioco, Toshimichi Mori, ha lasciato intendere che nuovi DLC giungeranno per il gioco.Egli ha inoltre fatto sapere chevedere 2B e 9S nel picchiaduro di Arc System, in quanto fan di.Per quanto riguarda idi RWBY Mori ha detto di voler aggiungere Penny e Adam: "Amo RWBY, penso abbiamo una grande storia. Il mio amore per il gioco non è cambiato affatto, mi piacerebbe vedere penny nel gioco. Penny e Adam, decisamente".Read more…