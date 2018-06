Bimbo dimenticato nello scuolabus sotto il sole | riesce a uscire dal finestrino

Venezia : dimenticato nello scuolabus - Bimbo di 5 anni si salva uscendo da un finestrino : È accaduto lunedì mattina a Scorzè: il bambino come ogni giorno aveva preso l'autobus che avrebbe dovuto accompagnarlo all’asilo. Terminato il giro l’autista ha posteggiato il mezzo, apparentemente vuoto, nel parcheggio di un supermercato. Per circa un’ora il bimbo è rimasto chiuso sotto il sole, prima di riuscire a liberarsi da solo e chiedere aiuto.Continua a leggere

Bimbo dimenticato in gita - due prof indagati : 'è un segreto - tu non dire nulla' Video : È un nostro segreto, mi raccomando non dire niente a nessuno, nemmeno a mamma e papa'. Queste sono le parole che uno dei due professori di Catania che accompagnava una scolaresca in gita nel centro storico della citta' ha detto a un piccolo alunno cercando di rimediare a un errore non da poco: lo avevano dimenticato nella centrale piazza Duomo a fine uscita. Il professore, allertato da un passante, lo è andato poi a recuperare con il suo scooter ...

Bimbo dimenticato in gita - due prof indagati : 'è un segreto - tu non dire nulla' : "È un nostro segreto, mi raccomando non dire niente a nessuno, nemmeno a mamma e papà". Queste sono le parole che uno dei due professori di Catania che accompagnava una scolaresca in gita nel centro storico della città ha detto a un piccolo alunno cercando di rimediare a un errore non da poco: lo avevano dimenticato nella centrale piazza Duomo a fine uscita. Il professore, allertato da un passante, lo è andato poi a recuperare con il suo scooter ...

Bimbo di 11 anni dimenticato in gita scolastica. E il prof gli ordina : 'Non dirlo a nessuno' : Non lo hanno dimenticato a casa come il Kevin di Mamma ho perso l'aereo e non sono i suoi genitori, ma ha dell'assurdo l'episodio avvenuto a Catania : e non è la trama di un film, è tutto vero. Un ...