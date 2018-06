Biglietti in regalo per Beyoncé e Jay Z a Milano e Roma con Global Citizens | come

optimaitalia

(Di martedì 5 giugno 2018) Anche quest'anno il tour dei Carter è legato ad iniziative benefiche con la messa in palio diinpere Jay Z in concerto in Europa con l'On The Run Tour II.già accaduto in passato per il precedente tour di, i fan potranno partecipare ad azioni di volontariato nella speranza di otteneregratis per i concerti dei loro beniamini.La campagna BeyGOOD/DoGood che consentirà di vinceregratuiti attraverso azioni di volontariato da svolgere nei paesi toccati dall'OTR II Tour debutta il 6 giugno a Cardiff nel Regno Unito, in occasione della prima data del tour, attraverso l'associazione benefica The Prince’s Trust, fondata dal Principe di Wales nel 1976 a supporto dei giovani indigenti.Per il resto d'Europa, invece, la campagna si svolge a partire dal 19 giugno ad Amsterdam attraverso la collaborazione tra la BeyGOOD di...