Bertinotti | ' La sinistra attraversi i populismi | serve forza anticapitalista'

(Di martedì 5 giugno 2018) Nei giorni scorsi sul sito di Transform Italia è stata pubblicata una video-intervista a Fausto, ex Presidente della Camera ed ed ex segretario di Rifondazione Comunista, che si è soffermato su vari aspetti politici contemporanei su scala italiana ed europea. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto.: 'Mai una crisi politica prima d'ora era stata senza la: manca un'alternativa', riguardo alla fase di crisi Politica che si sta vivendo in Italia e in Europa, ha detto: Sono un militante di lungo corso ma posso dire di non aver mai visto prima d'ora una crisi politica senza laVIDEO: ed è una tragedia per tutti. Questo vuoto, questa voragine si è aperta: c'è una crisi politica, istituzionale e sociale, ma laè inesistente. E tutta la partita viene giocata con una supplenza da parte della Presidenza della ...