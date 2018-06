Berlino si oppone alla riforma Austria | Italia è un alleato forte Si va verso

affaritaliani

: Brennero, braccio ferro Berlino-Vienna. La Germania si oppone a 'numero chiuso' per tir in Tirolo |#ANSA - AnsaTrentinoAA : Brennero, braccio ferro Berlino-Vienna. La Germania si oppone a 'numero chiuso' per tir in Tirolo |#ANSA - agbiuso : In 24 anni di berlusconismo nessun ministro indegno, corrotto, mafioso,soubrette, è stato respinto dal #Quirinale.O… -

(Di martedì 5 giugno 2018) La Germania "e' critica" su alcuni punti della proposta della presidenza bulgara didel regolamento di Dublino e "cosi' com'e'" non accettera' di approvarla". Lo ribadisce il segretario di Stato agli Interni tedesco, Stephan Mayer, arrivando a Lussemburgo per il Consiglio Ue Affari interni Segui su affarni.it