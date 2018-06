Belen Rodriguez e Andrea Iannone separati | è crisi dopo 2 anni?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? La conferma : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi? I social confermano C’è aria di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. A confermare questa indiscrezione ci pensano proprio i social. Infatti, la showgirl non si è più mostrata in compagnia del noto motociclista. Ieri sera l’argentina ha trascorso il suo tempo con la mamma e […] L'articolo Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? La conferma proviene da Gossip e Tv.

Belen tra sensualità ed ironia - la Rodriguez si scatena con le amiche in un locale di Milano [VIDEO] : Belen Rodriguez, senza il suo Andrea Iannone, si diverte con le amiche in un locale di Milano: la bellissima showgirl dà spettacolo Belen Rodriguez ieri sera si è concessa una serata tra amiche. La bellissima showgirl ha cenato in un locale di Milano. La serata però non si è conclusa al dolce, bensì ballando sulle note di qualche tormentone riproposto dal locale. Con un paio di short di jeans e un top corto, l’argentina scalza si è ...

Belen Rodriguez e il seno rifatto : "Costretta al ritocchino dopo essere dimagrita 8 kili" : Non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, Belen Rodriguez sulle pagine del settimanale Chi, racconta i motivi che l'hanno spinta a sottoporsi a un intervento chirurgico come la mastoplastica addittiva. Ho fatto delle cosine, se le elenco sono pochissime. Anni fa il seno perché ero dimagrita 8 chili e le tette erano sparite” La showgirl argentina ammette di aver fatto qualche ritocchino, oltre al decolté, ha detto sì anche a piccoli ...

Gossip - Stefano De Martino : disavventura per l'ex marito di Belen Rodriguez Video : Grande paura per Stefano De Martino nella notte tra l'1 e il 2 giugno: come raccontano riportano le ultime news in queste ore, il ballerino è stato protagonista di un brutto incidente sulla strada che lo riportava a Napoli dopo una serata. Lo scontro tra la macchina guidata da un amico dell'ex marito di Belen Rodriguez [Video] e una Fiat Punto è stato forte, ma nessuno si è fortunatamente fatto male. Il 28enne non ha voluto parlare di quello che ...

Gossip - Stefano De Martino : disavventura per l'ex marito di Belen Rodriguez : Grande paura per Stefano De Martino nella notte tra l'1 e il 2 giugno: come raccontano riportano le ultime news in queste ore, il ballerino è stato protagonista di un brutto incidente sulla strada che lo riportava a Napoli dopo una serata. Lo scontro tra la macchina guidata da un amico dell'ex marito di Belen Rodriguez e una Fiat Punto è stato forte, ma nessuno si è fortunatamente fatto male. Il 28enne non ha voluto parlare di quello che è ...

Stefano De Martino - incidente in auto sull’A1 per l’ex marito di Belen Rodriguez : incidente stradale per Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez e padre del loro bambino Santiago. È successo intorno alle 2 di sabato 2 giugno, quando il ballerino era a bordo di un’Audi TT insieme a un suo amico, che era alla guida. All’improvviso, scrive Frosinone Today che riporta la notizia, il veicolo, che viaggiava sulla A1 in direzione Napoli, si è scontrato con una Fiat Punto tra Anagni e Ferentino. Illesi De Martino ...

Belen Rodriguez - il seno è rifatto ma ora spiega il motivo : «Sono stata costretta» : Belen Rodriguez rifatta sì o no? La showgirl argentina non ne fa un mistero, il suo seno è rifatto , ma per la prima volta ha spiegato il motivo che l'ha "costratta" a...

“Costretta a rifare il seno”. Boom! Belen Rodriguez non lo aveva mai rivelato : la confessione sul ritocchino : Belen Rodriguez è sicuramente una donna bellissima e piena di fascino ma nonostante questo, e per sua stessa ammissione, non ha avuto problemi a ricorrere ad un chirurgo plastico per aumentare il seno di un paio di taglie. Il resto del suo corpo, però, sarebbe tutto opera della natura generosa, di una sana alimentazione e di tanto sport. Non ha mai negato di essersi rifatta il seno Belen Rodriguez, e sull’argomento è tornata proprio ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - è già crisi? Video : Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno vivendo nuovamente un momento di crisi? Al momento non possiamo saperlo con certezza ma la showgirl argentina, attraverso le nuove dichiarazioni rilasciate per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non ha fatto ben sperare i fan della coppia. Addirittura, tra le pagine di cronaca rosa del giornale, sembra sia stata rivolta una frecciatina di troppo al pilota della MotoGP. La più grande di casa ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - è già crisi? : Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno vivendo nuovamente un momento di crisi? Al momento non possiamo saperlo con certezza ma la showgirl argentina, attraverso le nuove dichiarazioni rilasciate per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non ha fatto ben sperare i fan della coppia. Addirittura, tra le pagine di cronaca rosa del giornale, sembra sia stata rivolta una frecciatina di troppo al pilota della MotoGP. La più grande di casa ...

Belen Rodriguez - prima a scuola e poi senza veli su Instagram Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci di uno dei personaggi più chiacchierati e criticati del nostro panorama televisivo, Belen Rodriguez. L'argentina infatti ieri sera ha di nuovo attirato l'attenzione di tutti i suoi followers, postando sui suoi Social account qualcosa di veramente sorprendente. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Belen Rodriguez e la tv Da qualche anno a questa parte Belen ...

Intervista a Belen Rodriguez : dopo Stefano De Martino non crede più nel matrimonio Video : Belen Rodriguez torna a parlare della fine del suo matrimonio [Video] con Stefano De Martino. La showgirl argentina in queste ore ha rilasciato una nuova Intervista al settimanale 'Chi', dove ha svelato nuovi aneddotti sulla fine del suo matrimonio con il ballerino partenopeo, dal quale nacque il loro primogenito, il piccolo Santiago che oggi ha più di cinque anni. E così Belen si è lasciata andare a questa confessione inedita, svelando tra ...

Belen Rodriguez svela quanto guadagna! Somme da capogiro! : Siete curiosi di capire Belen Rodriguez quanto guadagna? La showgirl argentina ha dichiarato quanti soldi percepisce all’anno, una somma da far accapponare la pelle. E’ inutile dire che dopo averlo scoperto il popolo del web si è indignato. E come dargli torto! Signore e signori, oggi siamo in grado di dirvi quanto guadagna Belen Rodriguez. Ma esattamente cosa viene pagato alla showgirl? Non sa recitare, non sa cantare e non è in ...

La confessione di Belen Rodriguez su Stefano De Martino e Fabrizio Corona Video : Belen Rodriguez torna a raccontarsi in una nuova lunga intervista [Video]rilasciata in questi giorni sulle pagine della rivista Chi, dove la showgirl argentina ha fatto un bilancio degli ultimi anni, tornando a parlare del suo matrimonio con Stefano De Martino e anche della fine della sua relazione con Fabrizio Corona, con il quale qualche settimana fa si sarebbe incontrata segretamente senza dire nulla al suo attuale fidanzato Andrea ...