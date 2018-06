Baseball – La presentazione della Coppa Campioni 2018

sportfair

: RT @FIBSpress: Dopo l'ultimo turno d'andata di #A1Baseball, il focus si sposta sulla Coppa Campioni che prenderà il via mercoledì con la Un… - senesedoc79 : RT @FIBSpress: Dopo l'ultimo turno d'andata di #A1Baseball, il focus si sposta sulla Coppa Campioni che prenderà il via mercoledì con la Un… - FIBSpress : Dopo l'ultimo turno d'andata di #A1Baseball, il focus si sposta sulla Coppa Campioni che prenderà il via mercoledì… - senesedoc79 : RT @FIBSpress: Un weekend lungo conclude il girone di andata di #A1Baseball. Ad aprire le danze domani ci saranno lo scontro in vetta fra R… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Dopo la fine del girone d’andata di Serie A1 di, i match che ci terranno compagnia sono quelliConcluso il girone d’andata nel campionato di Serie A1, il testimone passa alla European Champions Cup per cinque giorni intensi (dal 6 al 10 giugno), in cui otto squadre da sei nazioni diverse si scontreranno da mercoledì per contendersi il titolo di campione d’Europa. Lariparte dalla casa dei vincitori dell’edizione passata, i Curacao Neptunus Rotterdam, che sconfissero la UnipolSai Bologna in finale a Regensburg (Germania). In occasione del 75esimo anniversario dalla nascita del club, i nove volte campione d’Europa ospiteranno sul campo di Rotterdam e su quello di Capelle aan den IJssel la manifestazione. L’ultima volta in cui la località ha organizzato tutta larisale al 2005, ma già nel 2015 si giocò uno dei ...