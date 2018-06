Bari | servono 5 milioni entro 10 giorni per ricapitalizzare

Palagiustizia Bari : servono interventi immediati per regolare lo svolgimento del lavoro giudiziario : Non c'è stata alcuna calamità naturale, ma a Bari la giustizia si amministra nelle tende della Protezione Civile. Fogli di carta stampati per indicare le Aule, corridoi fatti di transenne, condizionatori refrigeranti portatili che a stento mantengono la temperatura a livelli sopportabili e bagni chimici.Da lunedì a Bari i processi penali si rinviano oppure si celebrano in tensostrutture allestite nel parcheggio esterno al ...