Balotelli a Salvini: «Nato qui ma italiano solo a 18 anni: la legge deve cambiare» - Corriere

avere la cittadinanza solo a 18, da giovane è stato difficile non essere riconosciuto come". Mariotorna sul tema immigrazione riferendosi allo Ius soli: "Sono nato e cresciuto in Italia e non sono mai stato in Africa purtroppo. Non sono un politico,ma penso che la legge debba essere cambiata.Mi sento di lanciare un appello per questo".Poi cambia registro e scherza: "Dove andrò a giocare? All' avvocato Rigo ho detto che lo sa Salvini dove giocherò. Davvero non so dove andrò a giocare".(Di martedì 5 giugno 2018)