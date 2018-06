Balotelli | Io italiano solo a 18 anni | la legge va cambiata Salvini lo gela

Nazionale - Balotelli : “18 anni da non italiano. Futuro? Chiedete a Salvini…” : Balotelli prova a prendere sulle spalle la Nazionale , nelle ultime amichevoli importanti prestazioni da parte dell’attaccante. In occasione della presentazione a Torino del libro “Demoni” il calciatore ha dato alcune indicazioni: “dove andrò a giocare? Chiedete lo all’avvocato Rigo (collaboratore di Raiola ndr). Anzi, a lui ho detto ‘Salvini lo sa dove io vado a giocare’ (e ride…). Io sono nato in Italia, ...

Balotelli : italiano a 18 anni è brutto : 13.45 "brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni, da giovane è stato difficile non essere riconosciuto come italiano". Mario Balotelli torna sul tema immigrazione riferendosi allo Ius soli: "Sono nato e cresciuto in Italia e non sono mai stato in Africa purtroppo. Non sono un politico,ma penso che la legge debba essere cambiata.Mi sento di lanciare un appello per questo".Poi cambia registro e scherza: "Dove andrò a giocare? All' avvocato ...