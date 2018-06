Balotelli capitano della Nazionale? Alex Zanardi commenta così

Nazionale - Mazzola : “sì a Balotelli capitano” : Balotelli capitano dell’Italia “mi piace”. C’è anche una vecchia bandiera del calcio italiano come Sandro Mazzola, tra i fautori della fascia a ‘SuperMario”. “Vuole fare, è tosto, mi piace molto ed è migliorato anche dal punto di vista professionale, è cresciuto”, dice Mazzola, ospite del programma ‘Un Giorno da Pecora’ di Radio Rai 1 dove parla anche di Nazionale e della ...

Mario Balotelli - Paolo Bargiggia sulla fascia di capitano a Supermario : 'Il razzismo non c'entra - non se la merita' : La proposta di dare la fascia di capitano della Nazionale a Mario Balotelli è solo 'una provocazione'. Il giornalista di Premium sport Paolo Bargiggia respinge al mittente la proposta su SuperMario, scoppiata dopo la polemica dello striscione che protestava sul 'capitano della Nazionale con sangue italiano'. 'È un tema che ...

Mario Balotelli capitano? La missione è convincere tutti (anche Salvini) : Mario Balotelli divide. Nonostante cerchi sempre più spesso di unire, il bomber della nazionale, ogni volta che apre bocca, finisce per creare due fazioni: chi lo supporta e chi invece lo critica. Sarà che non ha peli sulla lingua e difficilmente dice qualcosa di banale: «Il razzismo è complicato, l’ho vissuto quando ero piccolo», ha dichiarato SuperMario in vista della sfida amichevole con l’Olanda, stuzzicato indirettamente sul nuovo governo. ...

Balotelli merita la fascia di capitano della Nazionale? : Roma, 4 giu. , askanews, Mario Balotelli capitano della Nazionale? 'Il capitano deve essere rappresentativo e giocare bene a pallone, non deve essere bianco o nero. Spero che il capitano sia scelto ...

Balotelli capitano della Nazionale/ Parla SuperMario : sarebbe un bel segnale per gli immigrati : Mario Balotelli è stato interpellato circa la possibilità di indossare la fascia di capitano della Nazionale: l'attaccante ha detto di non pensarci, dicendo però che sarebbe un bel segnale(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:47:00 GMT)

Salvini continua a parlare di Balotelli : “fascia da capitano? Serve umiltà…” : Matteo Salvini continua a parlare di Mario Balotelli ed in particolar modo si è soffermato sulla questione fascia della Nazionale: “Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde — ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 —. Spero che l’allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che ...

Martina su Balotelli 'Capitano della nazionale Ben venga'. Ma Salvini frena 'Per quel ruolo serve umiltà' : Entra nel dibattito politico quanto un leader di partito. Mario Balotelli - tornato in nazionale con Roberto Mancini - non si è mai tirato indietro rispetto a un argomento che gli sta a cuore. quello ...

Salvini : “Balotelli capitano? Serve umiltà” : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Il capitano deve essere rappresentativo e giocare bene a pallone non deve essere bianco, nero, giallo, rosso o verde”. Lo ha detto a Rtl 102.5 il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo all’ipotesi di Mario Balotelli capitano della nazionale italiana di calcio e auspicando che il capitano degli azzurri si sceglierà “non per motivi sociologici, filosofici o ...

Balotelli : 'Italia svegliati - basta razzismo. Io Capitano per tutti gli stranieri' : dal nostro inviato TORINO 'Io sono qui solo per fare i gol'. Il vocione è sempre lo stesso. Mario, come lo chiama Mancini, ha il sorriso di chi si è ripreso la maglia più bella. Da mostrare fiero, in ...

Italia - Balotelli : 'Io - capitano per gli immigrati' : dal nostro inviato TORINO 'Io sono qui solo per fare i gol'. Il vocione è sempre lo stesso. Mario, come lo chiama Mancini, ha il sorriso di chi si è ripreso la maglia più bella. Da mostrare fiero, in ...