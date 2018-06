Ballardini - Perin è tra più forti mondo : ANSA, - SIENA, 5 GIU - "Per me Mattia è uno dei più forti portieri del mondo, per cui ha sicuramente buone chance di avere una maglia da titolare. Se va in una squadra così importante troverà grande concorrenza, ma uno come lui se la può giocare con chiunque". Così l'...

Calciomercato Genoa - le ultime da Ballardini : Perin - Giuseppe Rossi e Medeiros : Calciomercato Genoa – Sono ore già calde per il Calciomercato del Genoa che si muove in vista della pRossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione importante. Il presidente Preziosi sta valutando alcune situazioni di mercato su tutte quella di Perin, ormai vicino alla Juventus, ecco le parole del tecnico Ballardini: “sarà importante condividere le scelte con la società, vedere quali ruoli serve rinforzare e avere ...

Calciomercato Genoa - Ballardini : «Perin? Non abbiamo pensato a un sostituto» : DA ROSSI A PANDEV - 'Rossi ha ripreso ad allenarsi bene negli ultimi due mesi - continua Ballardini a Sky Sport - l'augurio è che stia bene fisicamente e possa lavorare con continuità, deliziandoci ...

Calciomercato Genoa - Ballardini : «Perin tra i più forti d'Italia» : SU ROSSI E PANDEV - 'Rossi ha ripreso ad allenarsi bene negli ultimi due mesi - continua Ballardini a Sky Sport - l'augurio è che stia bene fisicamente e possa lavorare con continuità, deliziandoci ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Perin in uscita? Solo per una big...» : E' molto legato al Genoa e per me è uno dei migliori portieri, non Solo in Italia ma in tutto il mondo'. BENEVENTO-Genoa 1-0: NUMERI E STATISTICHE CLASSIFICA Serie A Tags: Serie A , Genoa , ...

Perin - Ballardini meritava riconferma : ANSA, - GENOVA, 08 MAG - "Alla fine nel calcio contano i numeri e i numeri dicono che meritava di essere riconfermato". Mattia Perin commenta così il rinnovo di Davide Ballardini da parte di Enrico ...