Bagnai : flat tax solo a partire dal 2020 : Alberto Bagnai, economista e parlamentare in quota Lega, ha annunciato che la flat tax potrebbe essere applicata alle imprese dal 2019 e alle famiglie solo a partire dal 2020. Uno slittamento che ha lasciato spiazzati gli elettori della Lega di Matteo Salvini che ha fatto della flat tax uno dei suoi cavalli di battaglia elettorali. Bagnai spiazza tutti Intervenendo come ospite al programma di Rai3 AGORA', Bagnai ha dichiarato "Mi sembra che ci ...

Scontro in casa Lega - Siri contro Bagnai : "Flat tax per tutti dal 2019" : Scontro sul fisco che verrà in casa Lega con il senatore Armando Siri, responsabile della scuola di formazione politica del carroccio, che smentisce quanto detto dal colLega ed economista Alberto Bagnai: "Non è vero che dal prossimo anno la Flat tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020" ha detto Siri, "ideologo" della flat tax, contraddicendo quanto sostenuto stamattina ...

Flat tax - il Pd contro Bagnai 'Sui redditi di impresa esiste già'. Fi 'Contratto disatteso' : ROMA. Un diluvio di critiche e di ironie. L' annuncio di Alberto Bagnai - parlamentare della Lega e possibile sottosegretario all'Economia - su tempi e modi di introduzione della Flat tax scatena irritazione, accuse e diverse battute. 'Nel 2019 la Flat tax scatterà solo per le imprese, l'anno successivo per le famiglie', è in ...

Bagnai 'rinvia' la Flat tax per le famiglie. E il Pd si scatena : Un'ipotesi che si era fatta strada dopo la nomina a ministro dell'Economia di Giovanni Tria , non ostile in passato a questo scenario. ' Il discorso dell'aumento dell'Iva è assolutamente fuori ...

