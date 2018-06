Azzerare la dirigenza del Pd è l’unico modo per farlo rinascere

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 giugno 2018) Renzi sta appestando il Partito democratico. Il fenomeno (con il suo agitarsi in televisione e il suo affannarsi dietro le quinte) merita una riflessione seria. Perché all’affacciarsi di un governo, nei cui meandri si agitano tendenze xenofobe e nel cui retroterra vi sono anche pulsioni contrarie allo spirito della nostra Costituzione, l’esistenza di un partito con una robusta ispirazione democratica e sociale, non riguarda solamente i simpatizzanti del Pd e di una sinistra riformatrice: riguarda il funzionamento della democrazia in Italia. Il caso Renzi non può essere affrontato nell’ambito del teatrino italiano, che tutto digerisce (vedasi la vicenda di Berlusconi), ma unicamente mettendosi in un’ottica europea e occidentale, quella delle democrazia avanzate. Ora non esiste in nessun Paese che un generale, un manager o un politico, divenuti responsabili di una sconfitta ...