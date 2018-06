Avevo il cancro al seno | volevo morire Sono ritornata alla vita grazie a una nuova

huffingtonpost

(Di martedì 5 giugno 2018) Le metastasi del suoalsi erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, chea un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a sconfiggere il tumorestati dunque i suoi stessi globuli bianchi: isolati, riattivati e moltiplicati in provetta dai medici del National Institutes of Health, per poi essere re-iniettati nel corpo della donna: "Dopo due settimane sentivo già che i tumori si stavano restringendo e ho iniziato a sentirmi meglio. I dottori erano raggianti sui risultati: praticamente bvano per la felicità."Judy è la prima donna al mondo a ...