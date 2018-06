Auto – Suzuki HYBRID e AGOS regalano un weekend “eco friendly”

sportfair

: - Carulli_cars_IT : - SCentroval : RT @SuzukiIT: Certe #emozioni puoi solo provarle! L’emozione di una strada tutta curve, l’emozione della vera libertà, l’emozione di andar… - HeriBianchi : RT @SuzukiIT: Certe #emozioni puoi solo provarle! L’emozione di una strada tutta curve, l’emozione della vera libertà, l’emozione di andar… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Dal 1 giugno al 10 luglio sarà attiva l’inedita campagna BLU: grazie alla partnership traAcquistare un modello della gamma, dall’1 giugno al 10 luglio, potrebbe, più che mai, rivelarsi una scelta “green”. Grazie alla promozione BLU, chi acquisterà una vetturacon tecnologia, tramite un finanziamento, oltre a beneficiare di una formula di pagamento personalizzato e di tassi agevolati, riceverà, infatti, un voucher per trascorrere un” per due persone in una splendida location. La meta potrà essere scelta liberamente tra oltre 250 struttureselezionate tra Italia, Francia, Austria e Slovenia. Il voucher è valido per una notte e per due persone e può essere utilizzato prenotando liberamente tramite PC o smartphone una qualsiasi delle soluzioni a catalogo. La scelta è incredibilmente ampia e in grado ...